Bảo bối vô giá giúp Thành Cát Tư Hãn "bách chiến bách thắng"

Theo các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử, đội quân Mông Cổ đã giúp Thành Cát Tư Hãn hoàn thành giấc mơ chinh phục thiên hạ với việc chinh phạt thành công nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn. Để có những thành công ấy, Đại Hãn từng bước xây dựng quân đội Mông Cổ với những chiến binh thiện chiến, tinh nhuệ nhất. Cụ thể, Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ thực hiện huấn luyện quân sự cho binh sĩ một cách bài bản và chuyên nghiệp. Theo đó, binh sĩ Mông Cổ được huấn luyện thể lực để có sức khỏe bền bỉ. Một số tài liệu chỉ ra các chiến binh Mông Cổ có thể đi đường dài 10 ngày đường mà không cần dừng cahan nhóm lửa. Họ sử dụng những thức ăn khô mang theo như bột sữa khô, săn bắn trên đường hành quân hay thậm chí là uống máu ngựa khi cần để đảm bảo sức khỏe. Thêm nữa, họ cũng được huấn luyện sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí, trong đó có cung tên. Do chế độ thức ăn gồm toàn thịt và sữa nên các chiến binh Mông Cổ có xương chắc khỏe. Vì vậy, họ thường có sức mạnh vượt trội hơn so với quân địch. Ngoài ra, do đa phần binh sĩ Mông Cổ không biết chữ nên Thành Cát Tư Hãn ra lệnh cho tướng sõ sử dụng cách truyền tin bằng miệng. Nhờ vậy, mọi mệnh lệnh của Thành Cát Tư Hãn đều được quân lính Mông Cổ thực hiện một cách nghiêm chỉnh và đạt được hiệu quả tốt nhất. Mời quý độc giả xem video: Thành Cát Tư Hãn Và Những Sự Thật Có Thể Bạn Chưa Biết.



