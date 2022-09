Bằng chứng khó tin về sự tồn tại của một thế giới song song

Trường hợp đầu tiên chứng minh sự tồn tại của thế giới song song là về "đoàn tàu ma". Khi cảnh sát Shuster và các đồng nghiệp của anh đang lái xe quanh vùng ngoại ô vào ngày hôm đó, họ tìm thấy một chiếc xe ô tô đã được thông báo là bị đánh cắp một ngày trước đó. Schuster ngay lập tức tăng tốc và đuổi theo chiếc xe bị trộm, nhưng tài xế trộm xe biết được mình đã bị phát hiện và bỏ chạy. Sau khi rời thị khu, anh ta lái xe trên đường sắt, lúc này bánh xe bị thủng và chiếc xe bị kẹt trên đường ray. Tuy nhiên, tiếng còi tàu đột nhiên vang lên trên đường ray vốn ban đầu hoàn toàn trống rỗng, và Schuster nhìn thấy một đoàn tàu đột nhiên xuất hiện trên đường ray. Đoàn tàu hỏa chỉ có ba toa, và là đầu tàu chạy bằng động cơ hơi nước đã bị loại bỏ từ thời cổ. Vì tốc độ tàu không nhanh lắm, tên trộm ô tô đã leo lên toa thứ hai của đoàn tàu và vẫy tay đắc thắng với viên cảnh sát. Shuster đuổi kịp đoàn tàu bằng ô tô; lúc này, anh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên từ cửa sổ đi ngang qua toa thứ ba, mặc chiếc váy hoa kiểu cũ, đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi Schuster định bắt lấy lan can phía sau và nhảy lên nó, một tiếng hét từ phía sau khiến Schuster ngay lập tức thu tay lại. Anh nghe thấy có người kêu “Đừng lên!” Vừa quay đầu lại thì thấy cách đó không xa có một nhân viên đường sắt đang vẫy tay, vẻ mặt lo lắng. Shuster đến gặp người công nhân đường sắt lớn tuổi để hỏi chuyện gì đã xảy ra, người nhân viên đường sắt nói với anh ta: “Anh thật may mắn! Nếu anh lên chuyến tàu đó, anh sẽ không thể xuống được nữa. Đó là “chuyến tàu ma bí ẩn!” Schuster vừa mới chuyển đến đó không lâu, không biết về chuyện “đoàn tàu ma” ở địa phương. “Chiếc ‘tàu ma’ này nổi tiếng đến nỗi nó đã biến mất trong một đường hầm vào năm 1933”. Hơn nữa, người công nhân đường sắt già này đã nhìn thấy một nhà khoa học nhảy lên tàu vào năm 1991 rồi lập tức biến mất. Sĩ quan Schuster ngay lập tức tìm ra danh tính tên trộm xe dựa trên dấu vân tay để lại trên chiếc xe bị trộm, và thấy hắn ta sống trong cảnh bần hàn. Schuster đã đi tới tất cả những địa phương mà tên trộm Date có thể đến, và hỏi bạn bè của hắn, xác định rằng Date đã thực sự mất tích. “Đoàn tàu ma” là một trong những huyền án kỳ lạ chưa được giải đáp trên thế giới, bởi vì đoàn tàu này dường như vẫn chưa dừng lại, và nó lao đi trong không gian đặc biệt của nó. Sau lần biến mất đột ngột đầu tiên, một vài năm nó lại xuất hiện một lần trên thế giới, khiến một số người đã biến mất không còn tung ảnh. Năm 1985, một chiếc máy bay hai động cơ đã mất tích gần nửa thế kỷ lại được tìm thấy trong một đầm lầy trong rừng ở New Guinea. Điều khó hiểu là chiếc máy bay này trông vẫn mới như khi nó biến mất, không có bất kỳ thay đổi nào. Logo rõ ràng và dễ nhận biết trên thân máy bay cho thấy chiếc máy bay màu bạc sáng bóng này là chiếc đã biến mất khi bay từ Manila, Philippines đến Minqin Nao 48 năm trước. Tờ báo được tìm thấy trong cabin là ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 1 năm 1937. Một nhóm chuyên gia hàng không do quân đội Indonesia cử đến, sau nhiều giờ điều tra trên chiếc máy bay chở khách giống như mới này, biểu hiện của họ đã thay đổi rất nhiều và rất sốc khi bước ra. Vỏ của nó rất mới, thân máy bay hoàn toàn không tì vết, và nó sáng lấp lánh như một tấm gương dưới ánh mặt trời. Các nhà điều tra cho rằng cánh cửa máy bay lẽ ra phải gỉ và khó mở, nhưng nó mở ra bằng cách vặn tay nắm mà không có một tiếng kêu. Sau khi vào cabin, không tìm thấy ai còn sống hay đã chết. Nhưng có những chiếc cốc giấy rỗng, tàn thuốc và vài tờ báo in năm 1937 không hề bị ố vàng trong cabin. Vẫn còn cà phê nóng trong phích, và hương vị của nó không thay đổi chút nào! Có cả bánh mì kẹp cũng tươi ngon không kém. Nó cho thấy rằng ai đó dường như vừa mới ngồi ở đây. Nhưng trong một trong những chiếc gạt tàn có một hộp thuốc lá rỗng, nhãn hiệu của nó rất nổi tiếng vào năm 1930, nhưng việc sản xuất đã ngừng do Thế chiến II. Quần áo và kiểu tóc xuất hiện trên tạp chí đều là từ thời kỳ Đại suy thoái ở Mỹ. Để làm sáng tỏ bí ẩn về chiếc máy bay chở khách mất tích, các nhà chức trách vẫn đang điều tra chiếc máy bay từ “quá khứ”. Theo ghi chép, những vụ việc tương tự đã từng xảy ra vào những năm 1963: “Gede” là một máy bay ném bom radar Liber của Mỹ, nó biến mất sau khi cất cánh vào ngày 4/4/1946. Sau đó, quân đội Mỹ đã tìm kiếm trên vùng trời 500km xung quanh địa điểm quan sát mất tích, nhưng không thu được kết quả nào. Không ngờ, năm 1963, chiếc máy bay “Gede” lại xuất hiện bên ngoài sân bay hàng trăm mét. Các thiết bị vô tuyến điện trên máy bay còn nguyên vẹn. Theo phân tích của thiết bị, có vẻ như nó đã hạ cánh xuống mặt đất vào chiều hôm đó, nhưng thực tế chiếc máy bay đã mất tích 17 năm. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Trường hợp đầu tiên chứng minh sự tồn tại của thế giới song song là về "đoàn tàu ma". Khi cảnh sát Shuster và các đồng nghiệp của anh đang lái xe quanh vùng ngoại ô vào ngày hôm đó, họ tìm thấy một chiếc xe ô tô đã được thông báo là bị đánh cắp một ngày trước đó. Schuster ngay lập tức tăng tốc và đuổi theo chiếc xe bị trộm, nhưng tài xế trộm xe biết được mình đã bị phát hiện và bỏ chạy. Sau khi rời thị khu, anh ta lái xe trên đường sắt, lúc này bánh xe bị thủng và chiếc xe bị kẹt trên đường ray. Tuy nhiên, tiếng còi tàu đột nhiên vang lên trên đường ray vốn ban đầu hoàn toàn trống rỗng, và Schuster nhìn thấy một đoàn tàu đột nhiên xuất hiện trên đường ray. Đoàn tàu hỏa chỉ có ba toa, và là đầu tàu chạy bằng động cơ hơi nước đã bị loại bỏ từ thời cổ. Vì tốc độ tàu không nhanh lắm, tên trộm ô tô đã leo lên toa thứ hai của đoàn tàu và vẫy tay đắc thắng với viên cảnh sát. Shuster đuổi kịp đoàn tàu bằng ô tô; lúc này, anh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên từ cửa sổ đi ngang qua toa thứ ba, mặc chiếc váy hoa kiểu cũ, đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi Schuster định bắt lấy lan can phía sau và nhảy lên nó, một tiếng hét từ phía sau khiến Schuster ngay lập tức thu tay lại. Anh nghe thấy có người kêu “Đừng lên!” Vừa quay đầu lại thì thấy cách đó không xa có một nhân viên đường sắt đang vẫy tay, vẻ mặt lo lắng. Shuster đến gặp người công nhân đường sắt lớn tuổi để hỏi chuyện gì đã xảy ra, người nhân viên đường sắt nói với anh ta: “Anh thật may mắn! Nếu anh lên chuyến tàu đó, anh sẽ không thể xuống được nữa. Đó là “chuyến tàu ma bí ẩn!” Schuster vừa mới chuyển đến đó không lâu, không biết về chuyện “đoàn tàu ma” ở địa phương. “Chiếc ‘tàu ma’ này nổi tiếng đến nỗi nó đã biến mất trong một đường hầm vào năm 1933”. Hơn nữa, người công nhân đường sắt già này đã nhìn thấy một nhà khoa học nhảy lên tàu vào năm 1991 rồi lập tức biến mất. Sĩ quan Schuster ngay lập tức tìm ra danh tính tên trộm xe dựa trên dấu vân tay để lại trên chiếc xe bị trộm, và thấy hắn ta sống trong cảnh bần hàn. Schuster đã đi tới tất cả những địa phương mà tên trộm Date có thể đến, và hỏi bạn bè của hắn, xác định rằng Date đã thực sự mất tích. “Đoàn tàu ma” là một trong những huyền án kỳ lạ chưa được giải đáp trên thế giới, bởi vì đoàn tàu này dường như vẫn chưa dừng lại, và nó lao đi trong không gian đặc biệt của nó. Sau lần biến mất đột ngột đầu tiên, một vài năm nó lại xuất hiện một lần trên thế giới, khiến một số người đã biến mất không còn tung ảnh. Năm 1985, một chiếc máy bay hai động cơ đã mất tích gần nửa thế kỷ lại được tìm thấy trong một đầm lầy trong rừng ở New Guinea. Điều khó hiểu là chiếc máy bay này trông vẫn mới như khi nó biến mất, không có bất kỳ thay đổi nào. Logo rõ ràng và dễ nhận biết trên thân máy bay cho thấy chiếc máy bay màu bạc sáng bóng này là chiếc đã biến mất khi bay từ Manila, Philippines đến Minqin Nao 48 năm trước. Tờ báo được tìm thấy trong cabin là ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 1 năm 1937. Một nhóm chuyên gia hàng không do quân đội Indonesia cử đến, sau nhiều giờ điều tra trên chiếc máy bay chở khách giống như mới này, biểu hiện của họ đã thay đổi rất nhiều và rất sốc khi bước ra. Vỏ của nó rất mới, thân máy bay hoàn toàn không tì vết, và nó sáng lấp lánh như một tấm gương dưới ánh mặt trời. Các nhà điều tra cho rằng cánh cửa máy bay lẽ ra phải gỉ và khó mở, nhưng nó mở ra bằng cách vặn tay nắm mà không có một tiếng kêu. Sau khi vào cabin, không tìm thấy ai còn sống hay đã chết. Nhưng có những chiếc cốc giấy rỗng, tàn thuốc và vài tờ báo in năm 1937 không hề bị ố vàng trong cabin. Vẫn còn cà phê nóng trong phích, và hương vị của nó không thay đổi chút nào! Có cả bánh mì kẹp cũng tươi ngon không kém. Nó cho thấy rằng ai đó dường như vừa mới ngồi ở đây. Nhưng trong một trong những chiếc gạt tàn có một hộp thuốc lá rỗng, nhãn hiệu của nó rất nổi tiếng vào năm 1930, nhưng việc sản xuất đã ngừng do Thế chiến II. Quần áo và kiểu tóc xuất hiện trên tạp chí đều là từ thời kỳ Đại suy thoái ở Mỹ. Để làm sáng tỏ bí ẩn về chiếc máy bay chở khách mất tích, các nhà chức trách vẫn đang điều tra chiếc máy bay từ “quá khứ”. Theo ghi chép, những vụ việc tương tự đã từng xảy ra vào những năm 1963: “Gede” là một máy bay ném bom radar Liber của Mỹ, nó biến mất sau khi cất cánh vào ngày 4/4/1946. Sau đó, quân đội Mỹ đã tìm kiếm trên vùng trời 500km xung quanh địa điểm quan sát mất tích, nhưng không thu được kết quả nào. Không ngờ, năm 1963, chiếc máy bay “Gede” lại xuất hiện bên ngoài sân bay hàng trăm mét. Các thiết bị vô tuyến điện trên máy bay còn nguyên vẹn. Theo phân tích của thiết bị, có vẻ như nó đã hạ cánh xuống mặt đất vào chiều hôm đó, nhưng thực tế chiếc máy bay đã mất tích 17 năm. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV