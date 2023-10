Ảnh ngỡ ngàng về Tử Cấm Thành sau khi Từ Hi Thái hậu rời cung

Vào năm 1900, 8 nước gồm: Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Áo và Italy đã kết liên minh, cùng nhau đưa quân tấn công xâm lược Trung Quốc, với mục tiêu chính là tấn công thẳng vào kinh thành Bắc Kinh. Khi hay tin liên quân 8 nước sắp tới chân thành, Từ Hi Thái hậu và hoàng đế Quang Tự cùng hoàng thân quốc thích vội vàng rời khỏi Tử Cấm Thành, đi về Tây An lánh nạn. Sau khi Từ Hi Thái hậu rời khỏi Tử Cấm Thành, kinh thành Bắc Kinh dần chìm trong khói lửa, nhiều nơi bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng trước cuộc tấn công của liên quân 8 nước. Một đoạn Bát Đạt Lĩnh của Vạn Lý Trường Thành (cách trung tâm đô thị của Bắc Kinh 50 dặm về phía Tây Bắc) bị hư hại do cuộc tấn công của liên quân 8 nước. Quan chức thuộc liên quân 8 nước đến du ngoạn một ngôi chùa trong kinh thành Bắc Kinh. Thần Vũ môn bên trong Tử Cấm Thành xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm do không còn được chăm sóc. Sự việc này xảy ra sau khi Từ Hi Thái hậu và hoàng đế Quang Tự tháo chạy khỏi kinh thành. Một góc Môi Sơn (nay gọi là Cảnh Sơn) bị hư hại, xuống cấp do chiến sự. Một góc tường thành ở Bắc Kinh mọc đầy rêu vì không được chăm sóc như trước. Sau khi liên quân 8 nước kiểm soát Bắc Kinh, thành lầu Đông Thiện trở nên hoang vắng khi không còn binh lính nhà Thanh nào đứng canh gác. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

Vào năm 1900, 8 nước gồm: Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Áo và Italy đã kết liên minh, cùng nhau đưa quân tấn công xâm lược Trung Quốc, với mục tiêu chính là tấn công thẳng vào kinh thành Bắc Kinh. Khi hay tin liên quân 8 nước sắp tới chân thành, Từ Hi Thái hậu và hoàng đế Quang Tự cùng hoàng thân quốc thích vội vàng rời khỏi Tử Cấm Thành, đi về Tây An lánh nạn. Sau khi Từ Hi Thái hậu rời khỏi Tử Cấm Thành, kinh thành Bắc Kinh dần chìm trong khói lửa, nhiều nơi bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng trước cuộc tấn công của liên quân 8 nước. Một đoạn Bát Đạt Lĩnh của Vạn Lý Trường Thành (cách trung tâm đô thị của Bắc Kinh 50 dặm về phía Tây Bắc) bị hư hại do cuộc tấn công của liên quân 8 nước. Quan chức thuộc liên quân 8 nước đến du ngoạn một ngôi chùa trong kinh thành Bắc Kinh. Thần Vũ môn bên trong Tử Cấm Thành xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm do không còn được chăm sóc. Sự việc này xảy ra sau khi Từ Hi Thái hậu và hoàng đế Quang Tự tháo chạy khỏi kinh thành. Một góc Môi Sơn (nay gọi là Cảnh Sơn) bị hư hại, xuống cấp do chiến sự. Một góc tường thành ở Bắc Kinh mọc đầy rêu vì không được chăm sóc như trước. Sau khi liên quân 8 nước kiểm soát Bắc Kinh, thành lầu Đông Thiện trở nên hoang vắng khi không còn binh lính nhà Thanh nào đứng canh gác.