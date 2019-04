Ảnh màu hiếm chưa từng công bố về Đức Quốc xã

Những bức ảnh màu của nhiếp ảnh gia Hugo Jager khiến người ta vừa kinh ngạc vừa "rùng mình" về thế giới bên trong Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ 2. Biểu tượng và màu sắc của Đức Quốc xã đều được phối hợp với ý đồ riêng nhằm tạo hiệu ứng tối đa về mặt tâm lý. Adolf Hitler hiểu rõ những màu sắc như đỏ, đen, trắng khi kết hợp với nhau sẽ đem đến cảm giác quyền lực và sự đe dọa. Đó là lý do tại sao nhiều banner tuyên truyền của Đức Quốc xã đều có sự kết hợp màu sắc như vậy. Trùm phát xít Adolf Hitler phát biểu tại Lustgarten, Berlin năm 1938. Berlin rực sáng ánh đèn lúc nửa đêm mừng sinh nhật lần thứ 50 của Hitler vào tháng 4/1939. Bức ảnh chụp năm 1938 ghi lại cảnh đám đông cổ vũ chiến dịch của Adolf Hitler nhằm hợp nhất Áo và Đức. Màn đồng diễn của các cô gái Đức tại Đại hội Đảng Quốc xã ở Nuremberg, Đức năm 1938. Nói về người đã chụp những bức ảnh này, Hugo Jaeger, từng là một nhiếp ảnh gia riêng của Adolf Hitler. Jaeger luôn đi cùng Hitler để ghi lại những bức ảnh về các hoạt động của trùm phát xít trong suốt Thế chiến thứ 2. Jaeger là một trong một vài nhiếp ảnh gia sử dụng kỹ thuật chụp ảnh màu thời bấy giờ. Khi Thế chiến thứ 2 dần đến hồi kết năm 1945, Jaeger đã giấu những bức ảnh trong một chiếc va li bằng da. Tuy nhiên, sau đó, do lo ngại sẽ bị bắt vì đã phục vụ cho Hitler nên Jaeger đã chôn những bức ảnh này trong 12 lọ thủy tinh bên ngoài Munich. Một vài năm sau, Jaeger đã quay lại nơi chôn những bức ảnh để đảm bảo là chúng vẫn an toàn. Đến năm 1955, nhiếp ảnh gia này đã đào những bức ảnh lên và đến năm 1965, Jaeger bán chúng cho tạp chí LIFE. Đại hội Đảng Quốc xã tại Nuremberg, Đức năm 1938. Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Đức Quốc xã Joseph Goebbels phát biểu tại Lustgarten, Berlin năm 1938. Trùm phát xít Adolf Hitler đọc bài diễn văn quan trọng tại một kỳ họp của Đức Quốc xã ở nhà hát Opera Kroll, Berlin năm 1939. Lễ tuyên thệ vào lúc nửa đêm của lực lượng Schutzstaffel (viết tắt là SS) - một tổ chức vũ trang của Đảng Quốc xã tại Feldherrnhalle, Munich năm 1938. Đường phố Nuremberg, Đức năm 1938./.

