Ảnh màu cực hiếm chưa tiết lộ về tang lễ vua Khải Định

Đoàn rước vật phẩm hoàng gia trong tang lễ vua Khải Định. Là vị vua thứ 12 của triều Nguyễn, Khải Định mất vào ngày 6/11/1925, thọ 41 tuổi. Lễ an táng của ông diễn ra trong các ngày 29 - 31/1/1926. Lán chứa đồ vàng mã dùng trong tang lễ vua Khải Định. Đồ vàng mã ở đây có hình cung An Định, một cung điện tráng lệ bên sông An Cựu, được vua Khải Định cho xây vào năm 1917 - 1919. Chiếc kiệu chứa quan tài của vua Khải Định tại một điểm dừng chân trên đường từ Kinh thành ra lăng mộ vua. Kiệu nặng 6 tấn, được gánh bởi 160 người. Quanh kiệu được che phủ bằng các loại màn trướng đặc biệt dành cho vua. Bàn thờ phía trước mộ phần ở lăng vua Khải Định, thời điểm sau khi quan tài của vua đã an vị tại lăng. Mộ phần của vua Khải Định được trang hoàng lộng lẫy, phía trên là chiếc ngai vàng phỏng theo ngai vàng trong điện Thái Hòa ở Hoàng thành Huế. Sau gần 100 năm, lăng mộ vua Khải Định vẫn được gìn giữ nguyên trạng như lúc vua mới mất. Mời quý độc giả xem video: Phục dựng Tử Cấm Thành Huế.

