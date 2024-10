Ảnh lịch sử đặc biệt quý giá về chợ Bến Thành trăm năm trước

Toàn cảnh khu chợ Bến Thành cũ bên kênh Charner, Sài Gòn khoảng cuối thế kỷ 19. Ảnh: Public domain. Chợ Bến Thành cũ khi kênh Charner đã được san lấp, trở thành đại lộ Charner (nay là đường Nguyễn Huệ). Kênh Charner được lấp hoàn toàn khoảng năm 1887. Ảnh: Public domain. Cận cảnh dãy nhà lồng của chợ Bến Thành cũ. Sau nhiều thập niên tồn tại, khoảng giữa năm 1911, ngôi chợ đã xuống cấp nghiêm trọng. Một khu chợ mới được xây dựng để thay thế khu chợ ọp ẹp này. Ảnh: Public domain. Toàn cảnh chợ Bến Thành mới (chợ Bến Thành hiện tại) nhìn từ không trung, Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Khu chợ này nằm gần ga xe lửa Mỹ Tho (sau này là Bến xe Sài Gòn). Ảnh: Public domain. Khu vực xây chợ vốn là một cái ao sình được người Pháp cho lấp đi. Khuôn viên chợ quy hoạch bốn mặt bởi bốn con đường. Ảnh: Public domain. Mặt tiền là Place Cuniac, Mặt Bắc là Rue d’Espagne, Đông là rue Víenot, và Tây là rue Schroeder. Ngay nay là Quảng trường Quách Thị Trang và các đường Lê Thánh Tôn, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Ảnh: Public domain. Ngôi chợ mới do hãng thầu Brossard et Maupin khởi công xây dựng từ năm 1912, đến cuối tháng 3/1914 thì hoàn tất. Ảnh: Public domain. Nét kiến trúc đặc trưng của chợ là tòa tháp với 4 chiếc đồng hồ ở 4 mặt phía trên cổng chính. Ba mặt còn lại của chợ có 3 cổng với kiến trúc đơn giản hơn. Ảnh: Public domain. Lễ ăn mừng chợ khánh thành được báo chí thời đó gọi là “Tân Vương Hội”, do được diễn ra trong ba ngày 28, 29 và 30/3/1914, với pháo bông, xe hoa và hơn 100.000 người tham dự, kể cả từ các tỉnh đổ về. Ảnh: Public domain. Kể từ khi khánh thành cho đến nay, chợ Bến Thành đã hoạt động liên tục hơn 100 năm. Vào năm 1985, chợ được cải tạo và sửa chữa lớn, nhưng kiến trúc cơ bản được giữ nguyên. Ảnh: Public domain. Một số hình ảnh khác về chợ Bến Thành xưa. Ảnh: Public domain. Ảnh: Public domain. Ảnh: Public domain. Ảnh: Public domain. Ảnh: Public domain. Ảnh: Public domain. Ảnh: Public domain. Mời quý độc giả xem video: Hoài niệm Sài Gòn xưa | VTV24.

