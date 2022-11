Ảnh khó quên về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với chính khách quốc tế

Thủ tướng Võ Văn Kiệt trò chuyện với Ngoại trưởng Pháp Roland Dumas, ngày 25/11/1991. Ảnh: Jacques Langevin/Sygma/Sygma via Getty Images. Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Lý Bằng của Trung Quốc duyệt binh danh dự ngày 30/11/1992 tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội khi người đồng cấp Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài 5 ngày. Ảnh: Hoang Dinh Nam/ Getty Images.Thủ tướng Võ Văn Kiệt bắt tay với Thủ tướng Nhật Bản Kiichi Miyazawa trong cuộc gặp gỡ cấp nhà nước tại Dinh Thủ tướng ở Tokyo, Nhật Bản ngày 25/3/1993. Ảnh: The Asahi Shimbun via Getty Images. Thủ tướng Võ Văn Kiệt trò chuyện với Tổng thống Pháp François Mitterrand, 25/6/1993. Ảnh: Yves Forestier/Sygma via Getty Images. Thủ tướng Võ Văn Kiệt tiếp đón người đồng nhiệm Campuchia Hun Sen và hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, 23/8/1993. Ảnh: Steve Raymer/CORBIS/Corbis via Getty Images. Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm việc với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Winston Lord và Thứ trưởng Bộ Cựu chiến binh Hershel Gobel tại Hà Nội ngày 15/5/1995. Ảnh: Hoang Dinh Nam/Getty Images. Thủ tướng Võ Văn Kiệt và thượng nghị sĩ Mỹ Tom Harkin ở Hà Nội ngày 3/7/1995. Ảnh: Hoang Dinh Nam/Getty Images. Thủ tướng Võ Văn Kiệt chào đón Ngoại trưởng Mỹ Warren Christopher trước cuộc gặp tại Văn phòng Thủ tướng ở Hà Nội, 6/8/1995. Ảnh: Hoang Dinh Nam/ Getty Images. Thủ tướng Đức Helmut Kohl cúi chào trước quốc kỳ Việt Nam trước khi bước xuống phía trước đội hình danh dự với Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, 16/11/1995. Ảnh: Tim Brakemeier/picture alliance via Getty Images. Thủ tướng Võ Văn Kiệt và lãnh đạo các nước ASEAN bắt tay nhau chụp ảnh nhóm trong lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Bangkok, ngày 14/12/1995. Ảnh: Romeo Gacad/Getty Images. Mời quý độc giả xem video: Những Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Nguồn: Truyền hình Nhân Dân.

