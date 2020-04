Ảnh hiếm về vũ trường khét tiếng Sài Gòn xưa

Hộp đêm La Croix du Sud (Thập tự Phương Nam) ở góc Catinat - Amiral Dupré, tiền thân của vũ trường Tự Do, Sài Gòn trước 1954. Còn được gọi là phòng trà Tự Do hay hộp đêm Tự Do, nằm ở góc đường Tự Do - Thái Lập Thành (Đồng Khởi - Đông Du). Đây là một tụ điểm giải trí nổi tiếng của giới thượng lưu và sĩ quan Mỹ ở Sài Gòn trước 1975. Nơi đây thường tổ chức các buổi biểu diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng Sài Gòn. Ánh đèn neon rực rỡ ở vũ trường Tự Do vào buổi đêm. Ảnh: James A. Brosman Collection. Một hình ảnh khác về ánh đèn neon ở vũ trường Tự Do. Các sĩ quan Mỹ đi lại bên ngoài vũ trường Tự Do. Ảnh: Chip Seiple Collection. Từ các bàn trà trong vũ trường nhìn ra phố, 1972. Hai người thợ đang vẽ trang trí Giáng sinh trên cửa kính. Ảnh: Chip Seiple Collection. Tranh tường trang trí Giáng sinh trong vũ trường Tự Do, 1972. Ảnh: Chip Seiple Collection. Sạp báo trên vỉa hè đường Thái Lập Thành, đối diện vũ trường Tự Do, 1962. Ảnh: Scripps Institution of Oceanography Xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

