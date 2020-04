Ảnh hiếm về khách sạn “chọc trời” trứ danh Sài Gòn xưa

Quán Grand Café de la Terrace, trên lầu là khách sạn của ông Bénard ở địa chỉ 130 Catinat (Đồng Khởi), Sài Gòn năm 1907. Tòa nhà này là tiền thân của khách sạn Caravelle. Khách sạn Caravelle năm 1966. Được xây từ năm 1957-1959, khách sạn Caravelle có 10 tầng, lúc bấy giờ là tòa nhà hiện đại và cao nhất Sài Gòn. Ảnh: Bettmann/CORBIS. Khách sạn Caravelle nhìn từ đường Tự Do (Đồng Khởi), đối diện khách sạn Continental Palace, 1965. Ảnh: John Hansen. Mặt tiền khách sạn Caravelle, nhìn từ vườn hoa Công trường Lam Sơn, 1972. Ảnh: Gene Whitmer. Cảnh đường phố quanh khách sạn, 1967. Ảnh: Eaindy. Cận cảnh tầng 1 khách sạn Caravelle, 1966. Ảnh: Rayr8. Các tầng trên của khách sạn, khoảng năm 1965. Khách sạn có thang máy, máy lạnh, nước nóng, điện thoại, kính chống đạn. Giá một đêm tại đây là 17 USD. Từ ban-công khách sạn Caravelle nhìn ra Công trường Lam Sơn, 1967. Với địa điểm thuận lợi giữa thành phố cùng đầy đủ tiện nghi nên chính phủ New Zealand và Australia đã từng mướn một căn trong tòa cao ốc làm đại sứ quán. Trên sân thượng khách sạn Caravelle, 1964. Đây là nơi nhóm họp của các ký giả kỳ cựu quốc tế thời chiến tranh Việt Nam. Ảnh: Iparkes. Từ sân thượng nhìn ra sông Sài Gòn, 1961. Các hãng truyền hình Hoa Kỳ CBS, ABC và nhật báo New York Times đều đặt trụ sở ở khách sạn Caravelle thời chiến tranh Việt Nam. Ảnh: Janice. Khách sạn Caravelle buổi đêm năm 1964. Nơi đây từng tiếp đón nhiều nhân vật danh tiếng khi họ đến Việt Nam như Tổng thống Bill Clinton năm 2000, diễn viên Brendan Fraser và Michael Caine, nhà thiết kế thời trang Pierre Cardin... Ảnh: Iparkes Mời quý độc giả xem video: Thời trang của phụ nữ Sài Gòn xưa.

Quán Grand Café de la Terrace, trên lầu là khách sạn của ông Bénard ở địa chỉ 130 Catinat (Đồng Khởi), Sài Gòn năm 1907. Tòa nhà này là tiền thân của khách sạn Caravelle. Khách sạn Caravelle năm 1966. Được xây từ năm 1957-1959, khách sạn Caravelle có 10 tầng, lúc bấy giờ là tòa nhà hiện đại và cao nhất Sài Gòn. Ảnh: Bettmann/CORBIS. Khách sạn Caravelle nhìn từ đường Tự Do (Đồng Khởi), đối diện khách sạn Continental Palace, 1965. Ảnh: John Hansen. Mặt tiền khách sạn Caravelle, nhìn từ vườn hoa Công trường Lam Sơn, 1972. Ảnh: Gene Whitmer. Cảnh đường phố quanh khách sạn, 1967. Ảnh: Eaindy. Cận cảnh tầng 1 khách sạn Caravelle, 1966. Ảnh: Rayr8. Các tầng trên của khách sạn, khoảng năm 1965. Khách sạn có thang máy, máy lạnh, nước nóng, điện thoại, kính chống đạn. Giá một đêm tại đây là 17 USD. Từ ban-công khách sạn Caravelle nhìn ra Công trường Lam Sơn, 1967. Với địa điểm thuận lợi giữa thành phố cùng đầy đủ tiện nghi nên chính phủ New Zealand và Australia đã từng mướn một căn trong tòa cao ốc làm đại sứ quán. Trên sân thượng khách sạn Caravelle, 1964. Đây là nơi nhóm họp của các ký giả kỳ cựu quốc tế thời chiến tranh Việt Nam. Ảnh: Iparkes. Từ sân thượng nhìn ra sông Sài Gòn, 1961. Các hãng truyền hình Hoa Kỳ CBS, ABC và nhật báo New York Times đều đặt trụ sở ở khách sạn Caravelle thời chiến tranh Việt Nam . Ảnh: Janice. Khách sạn Caravelle buổi đêm năm 1964. Nơi đây từng tiếp đón nhiều nhân vật danh tiếng khi họ đến Việt Nam như Tổng thống Bill Clinton năm 2000, diễn viên Brendan Fraser và Michael Caine, nhà thiết kế thời trang Pierre Cardin... Ảnh: Iparkes Mời quý độc giả xem video: Thời trang của phụ nữ Sài Gòn xưa.