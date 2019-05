Ảnh hiếm tiết lộ diện mạo thế giới cách đây 100 năm

Một bữa tiệc trà của những đứa trẻ ở đường East End tại London, Anh để kỷ niệm lễ ký Hòa ước Versailles chấm dứt Thế chiến I. Đây là một trong những bức ảnh tư liệu cực quý về thế giới cách đây 100 năm. Những người lính Mỹ quay trở về nhà từ chiến tranh tại thủ đô Washington. Những người thợ mỏ chào đón Hoàng tử xứ Wales Edward ghé thăm mỏ than Insoles Limited tại Cymmer, xứ Wales. Một người đàn ông thu hoạch nho ở Burgundy, Pháp. Buổi diễu hành của quân Đồng minh qua Khải Hoàn Môn, Pháp kỷ niệm hòa bình năm 1919. Tổng thống thứ 28 của Mỹ Woodrow Wilson (trái) và Tổng thống Pháp Raymond Poincaré cưỡi ngựa ở Paris. Các hành khách và nhân viên nhà ga dành 2 phút im lặng trong lễ kỷ niệm đầu tiên Hiệp định đình chiến ở ga Paddington, London, Anh ngày 11/11/1919. Một người lính đứng trong đống đổ nát tại một thánh đường ở Arras, Pháp. Những người lính trang trí Khải Hoàn Môn ở Paris để tưởng nhớ những người đồng đội đã ngã xuống. Một cậu bé đang xem đoàn diễu hành thuộc Quân đoàn 2 đi qua đường 26, Đại lộ 5 ở thành phố New York, Mỹ. Một nữ y tá rót sữa cho những đứa trẻ tại một nhà trẻ ở Whitechapel, Anh. Cha của những đứa trẻ này đã tham gia chiến đấu cho quân Đồng minh và hy sinh. Giáo sư Marie Curie (phải) đang làm việc tại một phòng thí nghiệm ở trường đại học Paris. Xung quanh là các học sinh của bà gồm các nhà vật lý học trẻ và các thành viên của lực lượng công tác Mỹ. Quang cảnh sân vận động Parc des Princes ở Paris nhìn từ trên cao. Một nhóm người lái xe đang chơi đánh bài ở vỉa hè Pháp năm 1919. Nhà lãnh đạo Vladimir Lenin phát biểu nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập lực lượng quân đội Liên Xô tại Quảng trường Đỏ ở Moscow ngày 25/5/1919. Phi công Albert C. Read điều khiển chiếc máy bay 2 tầng cánh NC-4 ở Mỹ. Đám đông tập trung để xem Tổng thống thứ 28 của Mỹ Woodrow Wilson nhân chuyến thăm của ông tới châu Âu để tham dự Hội nghị Hòa bình Versailles. Quang cảnh tháp Effeil nhìn qua cánh cửa của Cung điện Trocadero ở Paris, Pháp vào tháng 3/1919. 7 năm sau, nơi này đã được thay thế bằng Điện Chaillot. Danh họa Pablo Picasso và Olga Khokhlova tại một xưởng vẽ ở London, Anh. Mọi người đang chơi đùa ở thác nước Niagara đóng băng năm 1919./.

Một bữa tiệc trà của những đứa trẻ ở đường East End tại London, Anh để kỷ niệm lễ ký Hòa ước Versailles chấm dứt Thế chiến I. Đây là một trong những bức ảnh tư liệu cực quý về thế giới cách đây 100 năm. Những người lính Mỹ quay trở về nhà từ chiến tranh tại thủ đô Washington. Những người thợ mỏ chào đón Hoàng tử xứ Wales Edward ghé thăm mỏ than Insoles Limited tại Cymmer, xứ Wales . Một người đàn ông thu hoạch nho ở Burgundy, Pháp. Buổi diễu hành của quân Đồng minh qua Khải Hoàn Môn, Pháp kỷ niệm hòa bình năm 1919. Tổng thống thứ 28 của Mỹ Woodrow Wilson (trái) và Tổng thống Pháp Raymond Poincaré cưỡi ngựa ở Paris. Các hành khách và nhân viên nhà ga dành 2 phút im lặng trong lễ kỷ niệm đầu tiên Hiệp định đình chiến ở ga Paddington, London, Anh ngày 11/11/1919. Một người lính đứng trong đống đổ nát tại một thánh đường ở Arras, Pháp. Những người lính trang trí Khải Hoàn Môn ở Paris để tưởng nhớ những người đồng đội đã ngã xuống. Một cậu bé đang xem đoàn diễu hành thuộc Quân đoàn 2 đi qua đường 26, Đại lộ 5 ở thành phố New York, Mỹ. Một nữ y tá rót sữa cho những đứa trẻ tại một nhà trẻ ở Whitechapel, Anh. Cha của những đứa trẻ này đã tham gia chiến đấu cho quân Đồng minh và hy sinh. Giáo sư Marie Curie (phải) đang làm việc tại một phòng thí nghiệm ở trường đại học Paris. Xung quanh là các học sinh của bà gồm các nhà vật lý học trẻ và các thành viên của lực lượng công tác Mỹ. Quang cảnh sân vận động Parc des Princes ở Paris nhìn từ trên cao. Một nhóm người lái xe đang chơi đánh bài ở vỉa hè Pháp năm 1919. Nhà lãnh đạo Vladimir Lenin phát biểu nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập lực lượng quân đội Liên Xô tại Quảng trường Đỏ ở Moscow ngày 25/5/1919. Phi công Albert C. Read điều khiển chiếc máy bay 2 tầng cánh NC-4 ở Mỹ. Đám đông tập trung để xem Tổng thống thứ 28 của Mỹ Woodrow Wilson nhân chuyến thăm của ông tới châu Âu để tham dự Hội nghị Hòa bình Versailles. Quang cảnh tháp Effeil nhìn qua cánh cửa của Cung điện Trocadero ở Paris, Pháp vào tháng 3/1919. 7 năm sau, nơi này đã được thay thế bằng Điện Chaillot. Danh họa Pablo Picasso và Olga Khokhlova tại một xưởng vẽ ở London, Anh. Mọi người đang chơi đùa ở thác nước Niagara đóng băng năm 1919./.