Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Lối vào nhà Đấu xảo trong thời gian diễn ra hội chợ đấu xảo Hà Nội tháng 11/1928. Hình thành từ năm 1902, nhà Đấu xảo là khu triển lãm - hội chợ cũ của Hà Nội, nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội trên phố Trần Hưng Đạo. Trục đường chính ở đấu xảo Hà Nội năm 1928. Đây là một hội chợ - triển lãm tầm vóc quốc tế, diễn ra với mục đích quảng bá các sản phẩm thương mại khu vực châu Á. Bên ngoài khu trưng bày Nhật Bản ở đấu xảo Hà Nội 1928. Đấu xảo là một cách gọi tương đương với từ “triển lãm” ngày nay, được hiểu như một cuộc trưng bày có sự ganh đua về sự “tinh xảo” của các sản phẩm. Nhà trưng bày An Nam. Khu nhà Đông Ấn. Cây cầu do công ty Kỹ thuật Bắc Kỳ xây dựng. Gian trưng bày sản phẩm cơ khí. Gian trưng bày sản phẩm cơ khí. Khu giới thiệu sản phẩm của hãng xe hơi Pháp Citroën. Nhà trưng bày của doanh nhân người Hoa Ly Seng Bao, người có cửa hàng bách hóa lớn ở 42 Hàng Bồ, Hà Nội. Khu vực trưng bày của các doanh nhân Hà Nội, bên phải là nhà trưng bày của ông Ly Seng Bao. Bên trong nhà trưng bày An Nam. Gian giới thiệu du lịch An Nam. Du khách tìm hiểu các thông tin ở gian giới thiệu du lịch An Nam. Nông sản và đồ gốm sứ trong nhà trưng bày Campuchia. Gian hàng vải, đồ dệt may ở nhà trưng bày Campuchia. Bên trong nhà trưng bày Đông Ấn. Quan Thống sứ Bắc Kỳ Robin cùng đoàn tùy tùng đứng phía trước gian hàng Nhật Bản. Quan Thống sư Bắc Kỳ Robin cùng các quan chức Pháp chụp ảnh lưu niệm tại đấu xảo Hà Nội 1928.

Lối vào nhà Đấu xảo trong thời gian diễn ra hội chợ đấu xảo Hà Nội tháng 11/1928. Hình thành từ năm 1902, nhà Đấu xảo là khu triển lãm - hội chợ cũ của Hà Nội, nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội trên phố Trần Hưng Đạo. Trục đường chính ở đấu xảo Hà Nội năm 1928. Đây là một hội chợ - triển lãm tầm vóc quốc tế, diễn ra với mục đích quảng bá các sản phẩm thương mại khu vực châu Á. Bên ngoài khu trưng bày Nhật Bản ở đấu xảo Hà Nội 1928. Đấu xảo là một cách gọi tương đương với từ “triển lãm” ngày nay, được hiểu như một cuộc trưng bày có sự ganh đua về sự “tinh xảo” của các sản phẩm. Nhà trưng bày An Nam. Khu nhà Đông Ấn. Cây cầu do công ty Kỹ thuật Bắc Kỳ xây dựng. Gian trưng bày sản phẩm cơ khí. Gian trưng bày sản phẩm cơ khí. Khu giới thiệu sản phẩm của hãng xe hơi Pháp Citroën. Nhà trưng bày của doanh nhân người Hoa Ly Seng Bao, người có cửa hàng bách hóa lớn ở 42 Hàng Bồ, Hà Nội. Khu vực trưng bày của các doanh nhân Hà Nội, bên phải là nhà trưng bày của ông Ly Seng Bao. Bên trong nhà trưng bày An Nam. Gian giới thiệu du lịch An Nam. Du khách tìm hiểu các thông tin ở gian giới thiệu du lịch An Nam. Nông sản và đồ gốm sứ trong nhà trưng bày Campuchia. Gian hàng vải, đồ dệt may ở nhà trưng bày Campuchia. Bên trong nhà trưng bày Đông Ấn. Quan Thống sứ Bắc Kỳ Robin cùng đoàn tùy tùng đứng phía trước gian hàng Nhật Bản. Quan Thống sư Bắc Kỳ Robin cùng các quan chức Pháp chụp ảnh lưu niệm tại đấu xảo Hà Nội 1928 .