Ảnh độc: Cận cảnh loại xe buýt lạ lùng ở Việt Nam năm 1996

Một chiếc xe buýt Renault Goélette (trái) tại bến xe ở Huế năm 1996. Dòng xe này ra mắt vào năm 1947 tại Pháp với mục đích vận chuyển hàng hóa cho quân đội nước này. Chúng xuất hiện ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1960, chủ yếu phục vụ cho việc chở khách và hàng hóa. Sơn màu sắc bắt mắt, xe buýt Renault Goélette biển số 75H-06-51 này chạy tuyến Huế - Đà Nẵng. Những chiếc Renault Goélette chạy ở Việt Nam chủ yếu thuộc phiên bản 1400 (1,4 tấn), ra đời năm 1956. Hàng hóa đủ loại chất trên nóc chiếc Renault Goélette biển số 75H-05-51, Huế. Xe có chiều dài cơ sở 4.540 cm, rộng 1.92 cm, cao 2.250 cm dung tích động cơ 2.383 cc, sử dụng dầu hoặc xăng tùy theo phiên bản. Trông có vẻ như đã "quá tải", chiếc xe buýt cổ lỗ biển số 75H-07-43 chuẩn bị xuất bến, Huế. Sau ngày đất nước thống nhất, Renault Goélette vẫn được sử dụng tại TP. HCM và các tỉnh miền Nam Trung Bộ. Chất hàng lên nóc xe Renault Goélette biển số 76H-05-47 tại Đà Nẵng. Xe chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dòng xe này hoạt động cho đến cuối thập niên 1990 thì biến mất dần do "tuổi cao sức yếu", nhường chỗ cho những dòng xe mới hơn. Renault Goélette biển số 75H-15-47 chạy tuyến Đà Nẵng - Hội An. Do có vẻ ngoài độc đáo, ngày nay Renault Goélette là đối tượng được dân sưu tầm tìm kiếm và mua lại với giá cao trên thị trường. Renault Goélette biển số 43K-27-03 chạy tuyến Đà Nẵng - Vĩnh Điện. Chiếc Renault Goélette đỗ cạnh những xe buýt lớn hơn của PAZ và Desoto ở Đà Nẵng. Renault Goélette biển số 54H-32-97 chạy ở khu vực Chợ Lớn, TP. HCM năm 1996.

