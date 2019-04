Ảnh để đời phụ nữ Việt Nam trong chiến thắng 30/4/1975

Là ngày lễ lớn của người dân Việt Nam, ngày 30/4/1975 đi vào lịch sử khi mở ra một tương lai tươi sáng: miền Nam được giải phóng, 2 miền thống nhất và đất nước độc lập. Trong sự kiện trọng đại này, hình ảnh phụ nữ ở mọi miền tổ quốc đã lọt vào ống kính của nhiều nhiếp ảnh gia. Trong ảnh là nhiều phụ nữ cùng mọi người tiến về Sài Gòn. Phụ nữ quận 4 ở Sài Gòn mang cờ, hoa quả ra đường phố chào mừng quân giải phóng sáng ngày 30/4/1975. Nhiều bà, các mẹ, chị em có mặt vào thời điểm quân và dân ta chiếm lĩnh sân bay Trà Vinh sáng ngày 30/4/1975. Bà lão cùng các cháu ở xóm Chiếu khu Tân Thuận, Sài Gòn hân hoan, vui mừng chào đón đoàn quân giải phóng ngày 30/4/1975. Gương mặt rạng rỡ niềm vui của những nữ chiến sĩ cách mạng trong ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất 30/4/1975. Hình ảnh ân tượng nữ giao liên Nguyễn Thị Trung Kiên chỉ đường cho bộ đội tấn công sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h30 ngày 30/4/1975. Nhiều phụ nữ mặc áo dài truyền thống thuộc nhóm văn nghệ sĩ Sài Gòn – Gia Định dự lễ mít tinh ra mắt Ủy ban Quân quản thành phố ngày 7/5/1975. Một phụ nữ cùng nhiều người ở Đà Nẵng mang máy may ra hè phố để may cờ cho người dân xuống đường ăn mừng ngày hai miền thống nhất, đất nước độc lập 30/4/1975. Video: TPHCM: Tăng 268 tuyến xe buýt phục vụ lễ 30/4 (nguồn: VTC Now)

