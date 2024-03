AI phục dựng gương mặt Gia Cát Lượng: Có anh tuấn như sử sách?

Gia Cát Lượng (181 - 234), tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, là công thần khai quốc và là Thừa tướng vĩ đại của nhà Thục Hán thời Tam quốc. Ông được biết đến là người túc trí đa mưu, liệu sự như thần, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý và hết mực trung thành với Lưu Bị và nhà Thục. Dưới sự phò tá của Gia Cát Lượng, Lưu Bị trở thành một trong ba thế lực lớn thời Tam quốc (2 người còn lại là Tôn Quyền và Tào Tháo). Không chỉ là nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự lỗi lạc, Khổng Minh còn là nhà phát minh đại tài. Liên quan đến cuộc đời Gia Cát Lượng, nhiều người tò mò ông có ngoại hình như thế nào. Các nhà nghiên cứu đã dành nhiều thời gian tìm kiếm các ghi chép, sử liệu nhằm giải mã dung mạo của vị quân sư nổi tiếng của nhà Thục. Theo đó, các sử gia chỉ tìm được duy nhất một ghi chép về dung mạo của Gia Cát Lượng trong "Tam quốc chí" của sử gia Trần Thọ. Trong "Tam quốc chí", sử gia Trần Thọ mô tả Gia Cát Lượng "có khí chất anh bá, thân cao tám thước, dung mạo khôi vĩ khác hẳn người thường". Qua mô tả của sử gia Trần Thọ, các nhà nghiên cứu tính toán được Gia Cát Lượng sở hữu chiều cao khoảng 1m90 (theo tiêu chuẩn thời Tam quốc: 1 thước = 23,75 cm). Thừa tướng danh tiếng của nhà Thục không chỉ có vóc dáng cao lớn mà còn toát lên khí chất khôi ngô, tuấn tú và sự thông minh, lỗi lạc. Dựa trên những ghi chép về ngoại hình Gia Cát Lượng, các chuyên gia đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục dựng chân dung nhân vật lịch sử này. Bức ảnh do AI phục dựng khiến nhiều người bất ngờ bởi Gia Cát Lượng có ngoại hình "kém sắc". Thay vì hình ảnh anh tuấn như những mô tả của sử gia Trần Thọ, các hình ảnh do AI phục dựng cho thấy Khổng Minh là một ông lão có tướng mạo bình thường, không toát lên khí chất của một bậc trí thức. Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

