72 cây cột làm bằng gỗ trong Tử Cấm Thành quý cỡ nào?

Tọa lạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Tử Cấm Thành (còn gọi Cố Cung) là khu phức hợp cung điện có tổng diện tích 720.000 m2. Cung điện hoàng gia tráng lệ này là nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh. Tử Cấm Thành được UNESCO xếp vào loại quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới và được công nhận là Di sản thế giới năm 1987. Gỗ là một trong những nguyên liệu chủ yếu được dùng để xây dựng Tử Cấm Thành. Trong đó, điện Thái Hòa (hay còn gọi là điện Kim Loan) là cung điện lớn nhất bên trong Cố Cung. 72 cột bằng gỗ quý hiếm trong điện Thái Hòa được nhiều chuyên gia tìm hiểu. Theo các chuyên gia, 72 cây cột gỗ quý hiếm được dùng để chống đỡ điện Thái Hòa là những cây cột to với đường kính lên tới hơn 1m, cao hơn 12m. Loại gỗ quý được dùng để làm cột là Trinh Nam tơ vàng. Gỗ Trinh Nam tơ vàng chỉ sinh trưởng ở những vùng rừng núi xa xôi hiểm trở thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Châu và Quý Châu. Theo đó, không ít người thương vong khi vào rừng đốn cây, vận chuyển tới Bắc Kinh để xây dựng cung điện cho hoàng đế. Những cây gỗ Trinh Nam tơ vàng cao khoảng 50m, đường kính khoảng 9m thường mất gần 100 năm sinh trưởng mới có thể cho gỗ. Cây càng "lớn tuổi" thì chất lượng gỗ càng cao. Loại gỗ Trinh Nam tơ vàng có màu vàng óng khi đánh bóng, được cho là mang đến may mắn. Do loại gỗ quý hiếm này có giá đắt đỏ nên chỉ hoàng đế thời phong kiến sử dụng. Trinh Nam tơ vàng thường được làm ngai vàng, tủ quần áo, bàn ghế, giường... cho bậc đế vương. 72 cây cột trong điện Thái Hòa được xem là bằng chứng về sự giàu có, quyền lực của hoàng đế thời xưa. Mặc dù 72 cây cột gỗ Trinh Nam tơ vàng ở điện Thái Hòa không còn nhưng những ghi chép về chúng giúp mọi người hiểu hơn về cuộc sống xa hoa của vua chúa, kiến trúc cung điện và lịch sử các triều đại phong kiến. Mời độc giả xem video: Giải mã cách người xưa di chuyển trăm tấn đá xây Tử Cấm Thành.

Tọa lạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Tử Cấm Thành (còn gọi Cố Cung) là khu phức hợp cung điện có tổng diện tích 720.000 m2. Cung điện hoàng gia tráng lệ này là nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh. Tử Cấm Thành được UNESCO xếp vào loại quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới và được công nhận là Di sản thế giới năm 1987. Gỗ là một trong những nguyên liệu chủ yếu được dùng để xây dựng Tử Cấm Thành. Trong đó, điện Thái Hòa (hay còn gọi là điện Kim Loan) là cung điện lớn nhất bên trong Cố Cung . 72 cột bằng gỗ quý hiếm trong điện Thái Hòa được nhiều chuyên gia tìm hiểu. Theo các chuyên gia, 72 cây cột gỗ quý hiếm được dùng để chống đỡ điện Thái Hòa là những cây cột to với đường kính lên tới hơn 1m, cao hơn 12m. Loại gỗ quý được dùng để làm cột là Trinh Nam tơ vàng. Gỗ Trinh Nam tơ vàng chỉ sinh trưởng ở những vùng rừng núi xa xôi hiểm trở thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Châu và Quý Châu. Theo đó, không ít người thương vong khi vào rừng đốn cây, vận chuyển tới Bắc Kinh để xây dựng cung điện cho hoàng đế. Những cây gỗ Trinh Nam tơ vàng cao khoảng 50m, đường kính khoảng 9m thường mất gần 100 năm sinh trưởng mới có thể cho gỗ. Cây càng "lớn tuổi" thì chất lượng gỗ càng cao. Loại gỗ Trinh Nam tơ vàng có màu vàng óng khi đánh bóng, được cho là mang đến may mắn. Do loại gỗ quý hiếm này có giá đắt đỏ nên chỉ hoàng đế thời phong kiến sử dụng. Trinh Nam tơ vàng thường được làm ngai vàng, tủ quần áo, bàn ghế, giường... cho bậc đế vương. 72 cây cột trong điện Thái Hòa được xem là bằng chứng về sự giàu có, quyền lực của hoàng đế thời xưa. Mặc dù 72 cây cột gỗ Trinh Nam tơ vàng ở điện Thái Hòa không còn nhưng những ghi chép về chúng giúp mọi người hiểu hơn về cuộc sống xa hoa của vua chúa, kiến trúc cung điện và lịch sử các triều đại phong kiến. Mời độc giả xem video: Giải mã cách người xưa di chuyển trăm tấn đá xây Tử Cấm Thành.