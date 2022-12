7 bí mật thú vị về Giáng Sinh mà bạn có thể bạn chưa biết

1. Hình ảnh về Ông già Noel (Santa Claus hay Thánh Nicholas): Santa Claus là một biểu tượng không thể thiếu trong ngày Giáng Sinh, một vị Thánh tốt bụng hiền lành trao quà cho trẻ em, hình ảnh ông già Noel ngày nay được đa số trẻ em biết đến là một ông già cao to, béo và hiền lành. Tuy nhiên ít ai biết rằng khắc họa đầu tiên về hình ảnh của Santa Claus thực chất là một biểu tượng của sự kỷ luật và nghiêm khắc. Một mẫu quảng cáo của Coca Cola vào những năm 1930 đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Santa Claus ngày nay, trong mẫu quảng cáo, ông xuất hiện là một ông già to béo với bộ râu trắng đồ đỏ, hiền lành ấm áp được tạo lên bởi Haddon Sundblom lúc bấy giờ. 2. Rùng rợn đêm Giáng Sinh: Kể chuyện ma đêm Giáng Sinh là một truyền thống mà ngày nay đã không còn trong đêm Giáng Sinh. Ở thế kỷ trước, hoạt động này khá phổ biến, mọi người thân bạn bè quay quần bên nhau đêm Giáng Sinh và kể cho nhau những câu chuyện rùng rợn để tận hưởng không khí lạnh mùa đông. 3. Bộ Đồ Đỏ Của Santa: Hình ảnh ông già Noel trong bộ đồ màu đỏ luôn quá đỗi quen thuộc với tất cả chúng ta rồi. Nhưng mình sẽ mang đến một thông tin khá thú vị đây, trang phục của ông già tuyết không phải chỉ có màu đỏ đặc trưng thôi đâu nhé! Sự thực là những mùa Giáng sinh trước năm 1930, Santa vẫn xuất hiện với những bộ đồ mang màu sắc vô cùng đa dạng. Trang phục của ông già Noel bao gồm các màu đỏ, xanh dương, trắng và xanh lá. 4. Bài Hát Giáng Sinh: Có lẽ Jingle Bells chính là bài hát bất hủ vào mỗi dịp Giáng sinh. Điều đặc biệt là phần lyrics của ca khúc này không hề có bất kì từ “Christmas” hay “Noel” nào cả.Tuy nhiên, mỗi khi giai điệu của Jingle Bells vang lên, chúng ta lại cảm nhận được không khí một mùa Giáng sinh rộn ràng, ấm áp. Thế nhưng, có một sự thật thú vị là Jingle Bell được sáng tác cho dịp Lễ tạ ơn năm 1940. Sở dĩ bài hát tươi vui này trở thành biểu tượng của Giáng sinh, là bởi nó được cha đẻ của mình – nhạc sĩ Jame S. Pierpont biểu diễn trước công chúng lần đầu vào đêm 24/12. Đây cũng là bài hát đầu tiên được phát trong không gian bởi phi hành đoàn Gemini 6 vào ngày 16/12/1965. 5. Giáng sinh kỳ lạ ở Newfoundland: Newfoundland là một hòn đảo lớn thuộc Canada. Một truyền thống kỳ lạ trong Lễ Giáng Sinh tại đây, một bộ phận gọi là các Mummers, hóa trang kỳ dị trong ngày Giáng Sinh, đi từ nhà này sang nhà khác trong các bữa tiệc và nhảy múa trong khi chủ nhà thì cố xác định xem những người này là ai. 6. Giáng sinh của người Thủy Điển: Một bộ phận lớn người Thụy Điển bắt đầu ăn mừng đêm Giáng Sinh của họ bằng cách tụ họp để xem những tập phim hoạt hình của Vịt Donald, một nhân vật hoạt hình kinh điển của Disney từ những năm 1960. 7. Giáng Sinh ấm áp giữa dòng súng đạn rực lửa: Vào dịp Giáng Sinh năm 1914, cũng là lúc đang diễn ra Đệ Nhất Thế Chiến, sự việc diễn ra ở Mặt Trận phía Tây, nơi đối đầu giữa binh lính Đức và Anh Quốc. Vào một tuần lễ trước Giáng Sinh và đến ngày này, hàng loạt các mặt trận tại đây ngừng bắn và vượt chiến hào, hai bên binh lính ngồi lại với nhau, trao nhau những món quà, trao đổi tù bình, cùng nhau tổ chức tang lễ cho những người lính đã hi sinh, tổ chức những trận bóng đá giao hữu. Đây là một câu chuyện thấm đượm tình người mà ai đọc qua cũng cảm thấy ấm lòng. >>>Xem thêm video: Giáng sinh trên miền đất Hồi Giáo (Nguôn: Tin Tức VTV24).

