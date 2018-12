6 sự thật ngỡ ngàng về đế chế Inca huyền thoại

1. Đế chế Inca được biết đến rộng rãi với nhiều thành tựu để đời. Trong số này nổi tiếng là việc người Inca xây dựng các công trình chống động đất. Để chống chọi với thảm họa động đất, người Inca đã thiết kế và xây dựng nhà dốc vào trong. Nhờ vậy, dù trải qua hàng thập kỷ, nhiều kiến trúc của đế chế Inca nằm trong khu vực thường chịu ảnh hưởng của động đất vẫn đứng sừng sững giữa đất trời. 2. Người Inca nổi tiếng lịch sử với việc thực hiện thành công những ca phẫu thuật hộp sọ. 3. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em Inca đã được kiểm tra trí thông minh. Dựa trên kết quả, mỗi đứa trẻ sẽ được hướng dẫn đi theo các lựa chọn nghề nghiệp khác nhau. Ví dụ như có trẻ em được dạy làm công việc thủ công truyền thống, thương mại. Trong khi ấy, những đứa trẻ thông minh hơn sẽ được cho đến trường để trở thành những người lãnh đạo đất nước sau này hoặc là một phần của giới quý tộc. 4. Không nhiều người biết người Inca không có hệ thống chữ viết. Do vậy, để lưu giữ những sự kiện, nhân vật lịch sử và những giai thoại, người Inca thực hiện việc truyền miệng từ đời này sang đời khác. 5. Khi phát hiện một kim tự tháp do nền văn minh khác xây dựng, người Inca sẽ xây một ngôi đền của họ ở phía trên. 6. Vàng của người Inca là biểu tượng của thần Mặt trời Inti. Đền thờ thần Mặt trời Inti là kiến trúc tôn giáo quan trọng nhất ở Cuzco - kinh đô của đế chế Inca. Người Inca tin rằng, thần Mặt trời Inti là cha của những người cai trị đế chế. Do vậy, thần dân Inca, tôn sùng và kính trọng hoàng đế như một vị thần sống. Mời độc giả xem video: Thách thức gìn giữ văn minh sông Hồng (nguồn: VTC10)

