6 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng mập tròn càng có tiền

Mặt to là phúc đức



Hãy thôi tự ti về khuôn mặt to tròn như “bánh bao” của mình đi, vì đây chính là nét mặt của người phúc hậu đấy. Theo người xưa, họ cho rằng đặc điểm này là “khuôn trăng đầy đặn”, người sở hữu nó thường được quý nhân phù trợ, hưởng may mắn, dễ thành công trong cuộc sống. Hơn nữa, họ là người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, giao tiếp tốt, tháo vát việc nhà nên được nhiều người tin yêu, tôn trọng.

Có đôi tai nhiều thịt

Phụ nữ sở hữu đôi tai nhiều thịt và đầy đặn thì chắc chắn luôn gặp được vận may trong tình duyên, tiền bạc. Đây được coi là điều kiện cần trong tướng số học khi nói về phúc khí. Tuy nhiên, không phải ai cũng sở hữu được đôi tai dày và to, nhưng nhìn chung những người có thân hình tròn trịa đều có tai to hơn so với những người gầy.

Ảnh minh họa.

Cằm đầy đảm đang

Người phụ nữ này thường rất chu đáo, nhiệt tình và biết quan tâm mọi người. Cằm đầy cho thấy của cải đầy đủ, cứ tiêu hết lại có, không phải trải qua cuộc sống vất vả bao giờ. Đồng thời, họ là người sống tình cảm, luôn đứng sau chăm lo gia đình, giáo dục con cái để chồng yên tâm làm việc.

Vai rộng, nhiều thịt, là người đáng tin cậy

Đương nhiên vai rộng ở nữ giới không như đàn ông, cái chính ở đây là một bờ vai đầy đặn, có da có thịt thì chắc chắn họ là những người đáng tin cậy. Các thành viên trong gia đình, từ anh chị em, chồng con đều được họ chăm sóc tận tình và là chỗ dựa vững chắc. Nhiều người nghĩ phụ nữ có vai rộng không đẹp nhưng đó lại là người phụ nữ thông minh, có trí tuệ hơn người, không có việc gì mà họ không làm được.

Bụng béo là tài phúc quy tụ

Chị em vẫn thường kêu than về vòng 2 ngấn mỡ của mình, trông mất thẩm mỹ, xấu xí và nặng nề. Thế nhưng, người có bụng mỡ lại chính là n gười có nhiều phúc lộc , trong công việc thì thu đợi nhiều lợi nhuận sớm giàu sang, trong tình cảm thì thủy chung, có nét duyên ngầm được nhiều người ngưỡng mộ.

Mông to, tài vận dồi dào, là người vô cùng thận trọng

Trong nhân tướng học, phụ nữ nào sở hữu vòng 3 đầy đặn là người có nhiều tài vận tốt, không những kiếm được tiền mà còn để dành được rất nhiều tiền. Khả năng này không phải xảy ra trong thời gian ngắn mà có thể kéo dài đến cả đời. Phụ nữ sở hữu tướng này được cho là người phú quý, ngoài ra họ còn rất thận trọng trong mọi việc, có tính kiên nhẫn, nên sẽ gặt được nhiều thành công trong cuộc sống.