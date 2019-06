5 nét tướng phụ nữ "hút cạn tiền thiên hạ", ai lấy được phúc 7 đời

Trán có nốt ruồi: Những phụ nữ có nốt ruồi ở trán là người bộc trực, thẳng thắn và rất giỏi kiếm tiền. Nếu người khác thấy khó khăn, khổ cực sẽ nản chí thì họ lại quyết tâm bội phần để đạt được thành công. Nhờ đức tính này, phụ nữ có nét tướng này sẽ không ngại cùng chồng nếm trải cay đắng ngọt bùi, gầy dựng sự nghiệp. Xương gò má hơi nhô cao, vùng má đầy đặn: Trong xem tướng phụ nữ, đặt biệt là xem tướng mặt, vùng gò má tượng trưng cho danh vị, quyền lực và tính chiếm hữu của người phụ nữ. Nếu người nữ nào gò má nhô cao, ít thịt thì được nhận định là tính cách khó gần, ích kỉ vị thân, cá tính mạnh mẽ, ít bạn bè và không mấy “đắt duyên” với người khác giới. Phụ nữ có xương gò má hơi nhô cao, vùng má đầy đặn cân đối, mặt thon và không quá gầy, được nhận định là phúc tướng, chỉ có ở người vượng phu ích tử. Người này tình tính phóng khoáng, giỏi tề gia nội trợ, hợp để làm kinh doanh, luôn biết chu toàn việc gia đình và công sở. Sau khi kết hôn với người đàn ông như ý, vợ chồng hợp mệnh và biết bảo ban nhau chăm chỉ làm ăn, nếu đi theo đường kinh doanh buôn bán, người nữ sẽ là cánh tay phải của chồng. Dự đoán khi người nữ này ngoài 40 tuổi, gia vận sẽ cải thiện và có bước chuyển ngoặt đáng kể, vãn niên vui vẻ sum vầy bên con cháu với khối tài sản nhiều người mong đợi. Có lưỡi hoa sen: Theo nhân tướng học, lưỡi hoa sen là tướng lưỡi dày, rộng và hồng như cánh sen. Phụ nữ có tướng lưỡi này là người khôn khéo, dịu dàng và biết cách cư xử. Lấy được nàng làm vợ, đàn ông như hổ mọc thêm cánh, tài lộc chui vào túi ào ào. Tai dày và to, da tai mềm mịm, cuống tai cong: Phụ nữ ai sở hữu chiếc tai dầy và to (nhưng cân đối với gương mặt), da tai mềm mịn, cuống tai cong, xưa nay nhân tướng học và xem tướng phụ nữ đều nhận định là quý tướng. Nhiều nhà nhân tướng học còn ví đôi tai này là đôi tai trời ban, thuộc về người tu tập tốt, vượng vận tài lộc và vận đào hoa nên dễ có nhân duyên tốt đẹp với người khác giới. Vốn là người nết na thùy mị, nữ tính đảm đang nên trước khi yên bề gia thất, họ rất hiếu đễ với cha mẹ, tình cảm với người thân, đối đãi với người ngoài chu toàn, bao dung độ lượng. Cũng chính bởi nét tính cách này, họ dễ có mạng lưới nhân sinh quan rộng và bền chặt, nhiều bạn bè thân tín. Bén duyên với người đàn ông hơn mình cả một cái đầu về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhưng không nên kết hôn quá sớm, thích hợp là từ 25 – 28 tuổi, sau khi lập gia đình, họ sẽ là hậu phương vững chắc của người chồng, đem lại may mắn và giúp sự nghiệp của người chồng thăng hoa bền vững. Xem tướng phụ nữ nhận định, khoảng ngoài 38 tuổi, hai vợ chồng sẽ dễ đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp, tài lộc đất đai dư dôi, dồi dào, gia đình ổn định. Nhân trung đậm dài và rõ nét: Nhân trung trong xem tướng mặt được gọi là “thọ đường”, giúp các chuyên gia nhân tướng học nhận định được về tuổi thọ, tài lộc và khả năng sinh sản của người nam và nữ. Người phụ nữ nào có nhân trung đậm, dài và rõ nét, theo xem tướng phụ nữ nhận định là quý tướng, vừa vượng tài vượng vận, vượng phu ích tử lại sinh nở tròn vuông, đủ nếp đủ tẻ. Nếu sau khi kết hôn, vợ chồng thấy tài vận chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt, có thể thỉnh ngọc bội, vòng đeo tay hoặc mặt vòng bằng ngọc vượng khí hợp mệnh và mang theo người 24/24 để thúc đẩy vượng khí. Họ được nhận định là người thông minh lanh lợi, phúc cao mệnh dày, tuổi thọ ít ai sánh bằng. Lập gia đình với người đàn ông đúng tuổi, hợp mệnh, họ sẽ sẵn sàng hi sinh công việc, lùi về phía sau làm hậu phương vững chắc, hỗ trợ người chồng bôn ba kiếm tiền. Tuýp phụ nữ có nét phúc tướng kiểu này thường kiên trì dẻo dai, bền bỉ, sức khỏe hơn người, sẵn sàng đồng cam cộng khổ với người chồng vào những lúc người bạn đời gặp vất vả sóng gió trong sự nghiệp. Chính vì thế, khi thành công, họ luôn biết trân quý những thành tựu và của cải mà cả hai vất vả mới có được, đồng thời khéo léo bảo vệ thành quả, duy trì tài lộc gia đình êm ấm, thịnh vượng dài lâu. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

