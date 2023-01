5 lời tiên tri sai nổi tiếng trong lịch sử nhân loại

1. Lời tiên tri về ngày tận thế của người Maya ngày 21/12/2012: theo lịch Long Count của nền văn minh Maya tại Trung Mỹ được sử dụng từ năm 2000 trước Công nguyên tới thế kỷ 16, ngày 21/12/2012 sẽ là ngày chấm dứt của nền văn minh nhân loại. (Nguồn: Tiền Phong) Lời tiên tri của người Maya đã gây nên rất nhiều sự sợ hãi và lo lắng của con người trên toàn thế giới. Nhiều người đã chuẩn bị nơi trú ẩn, lương thực hay các kế hoạch dài ngày trong trường hợp ngày Tận thế xảy ra. (Nguồn: Cafeland) Thậm chí ở nhiều nơi cảnh sát đã phải can thiệp để lập lại trật tự. Báo chí khắp nơi đều viết về sự kiện này cùng hàng loạt những lý giải cặn kẽ. Cuối cùng, dự đoán của người Maya đã sai. Không có ngày tận thế nào vào 21/12/2012 cả. (Nguồn: canhco.net) 2. Dự báo về thị trường chứng khoán năm 1929 của Irving Fisher: là một nhà kinh tế học rất nổi tiếng tại Mỹ thời bấy giờ, thế nhưng một sự đoán sai đã làm mất đi danh tiếng Fisher tạo dựng trong suốt nhiều năm. 3 ngày trước khi thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, ông đã dự đoán rằng: “Giá cổ phiếu dường như đã đạt đến mức cao nhất và ổn định nhất”. (Nguồn: Nghiên cứu Quốc tế) Sau khi sự sụp đổ thị trường diễn ra dẫn tới cuộc Đại khủng hoảng kinh tế thế giới những năm 1930-1040, Fisher đã phải trả giá đắt cho dự đoán sai của mình. Danh tiếng và tài sản của ông nhanh chóng bị hủy hoại. Sau này, tên của ông được sử dụng cho một số thuật ngữ kinh tế trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2000, ví dụ như phương trình Fisher, giả thuyết Fisher,.. (Nguồn: 24HMoney) 3. Sự cố Y2K: trước năm 2000, đã có những dự đoán sai trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin. Các chuyên gia máy tính nhận ra rằng trên các phần mềm số năm luôn được hiển thị dưới dạng 2 chữ số (ví dụ năm 1998 sẽ được hiển thị là ’98). (Nguồn: Zing) Họ lo ngại rằng đến năm 2000 hai chữ số 00 sẽ bị các máy tính hiểu nhầm là năm 1900, và điều này sẽ gây ra các sự cố không lường trước được với các tài liệu kỹ thuật số. (Nguồn: Trí tuệ nhân tạo) Dự đoán về sự cố này đã gây hoang mang cho những người sử dụng máy tính mà thời bấy giờ người ta hay gọi là Lỗi Thiên niên kỷ hay sự cố Y2K. Sự cố này sau đó đã không diễn ra và không có sự cố không mong muốn nào xảy đến cả. (Nguồn: Saostar) 4. Dự báo của Robert Metcalfe năm 1995: là một kỹ sư điện tử và nổi tiếng với tư cách là người đồng sáng chế ra công nghệ mạng Ethernet và là người phát minh ra định luật Metcalfe. (Nguồn: CNBC) Vào năm 1995, ông dự đoán rằng mạng Internet sẽ sụp đổ do các lỗi nghiêm trọng và hứa sẽ ăn những tờ giấy viết lời hứa đó nếu mình đoán sai. Những dự đoánđã sai. Tại hội nghị quốc tế WWW lần thứ 6, trong bài phát biểu, ông đã cho phần bài báo viết về sự sụp đổ của Internet vào máy xay sinh tố rồi uống nó để chứng minh mình không nuốt lời hứa. (Nguồn: YAN) 5. Trân Châu Cảng: bất kỳ cuộc tấn công nào vào hạm đội Hải quân Mỹ đều là một cú shock lớn với người Mỹ. Tổng Thư ký Hải quân Mỹ Frank Knox phát biểu trấn an mọi người vào ngày 4/12/1941 rằng: “Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra với nước Mỹ, Hải quân Mỹ sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng”. (Nguồn: VOV.VN) Đó là thời điểm 3 ngày trước khi trận Trân Châu Cảng nổi tiếng diễn ra.Trận chiến đã phá hủy 8 tàu chiến và 188 máy bay chiến đấu Mỹ đồng thời gây thương vong cho 2042 binh sĩ Mỹ. Tổng thống Roosevelt đau xót nhận định về ngày 7/12/1941 là “Ngày đánh dấu sự ô nhục của nước Mỹ.” (Nguồn: Doanh Nghiệp)

