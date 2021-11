5 địa phương vừa được thí điểm đón khách du lịch quốc tế có gì hot?

1. Đà Nẵng - "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" - là một trong những nơi mà khách du lịch quốc tế muốn ghé thăm nhất ở Việt Nam. Sức hút của Đà Nẵng đến từ những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới nằm bên đường bờ biển tuyệt đẹp. Ảnh: Một khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng. Bên cạnh việc tận hưởng không gian biển, du khách còn rất nhiều địa điểm hấp dẫn để khám phá ở Đà Nẵng, như bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, cầu Rồng, nhà thờ Con Gà. Ảnh: Trong khuôn viên Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. 2. Quảng Nam là tỉnh duy nhất ở Việt Nam có đến hai Di sản văn hóa thế giới, nên địa phương này được thí điểm đón khách du lịch quốc tế là một điều đương nhiên. Hai Di sản của Quảng Nam - đô thị cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn - luôn thu hút lượng khách quốc tế lớn trước khi xảy ra đại dịch. Ảnh: Chùa Cầu ở Hội An. Ngoài hai Di sản thế giới, Quảng Nam còn được biết đến với các khu nghỉ dưỡng ở biển Cửa Đại hay cảnh quan hoang sơ của Cù Lao Chàm. Việc kết nối dễ dàng với Đà Nẵng cũng đem lại cho Quảng Nam một lượng khách quốc tế đáng kể. Ảnh: Bãi Chồng ở Cù Lao Chàm. 3. Quảng Ninh được cả thế giới biết đến với vịnh Hạ Long, một kỳ quan của tạo hóa đã hai lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Đây là một trong những điểm đến được du khách quốc tế mong chờ nhất giai đoạn sau đại dịch. Ảnh: Một góc thành phố Hạ Long và Vịnh Hạ Long nhìn từ cầu Bãi Cháy. Không chỉ có vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh còn nhiều thắng cảnh nổi tiếng khác như vịnh Bái Tử Long, đảo Quan Lạn, non thiêng Yên Tử... Việc sân bay quốc tế Vân Đồn đi vào hoạt động khiến bạn bè năm châu có thể tiếp cận Quảng Ninh dễ dàng hơn nhiều. Ảnh: Một góc vịnh Bái Tử Long nhìn từ thành phố Cẩm Phả. 4. Kiên Giang gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý khi huyện đảo Phú Quốc của tỉnh này được nâng cấp thành thành phố Phú Quốc, thành phố đảo duy nhất của Việt Nam. Trên bản đồ du lịch thế giới, Phú Quốc được coi là một trong những "thiên đường biển đảo" đáng ghé thăm nhất. Ảnh: bãi biển ở phường Dương Đông, Phú Quốc. Bên cạnh đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang còn nhiều địa điểm lý thú khác cho du khách ghé thăm như thành phố Hà Tiên, quần đảo Nam Du, vườn quốc gia U Minh Thượng... Việc có cửa khẩu quốc tế với Campuchia cũng giúp Kiên Giang thu hút được nhiều khách từ đất nước láng giềng. 5. Khánh Hòa là tỉnh có những vịnh biển đẹp bậc nhất Việt Nam, là một địa danh du lịch biển mà du khách quốc tế không thể bỏ qua. Tâm điểm thu hút sự chú ý ở Khánh Hòa là Nha Trang, thành phố trải dài bên bờ vịnh Nha Trang hiền hòa. Ảnh: Một góc bờ biển Nha Trang. Các vịnh biển nổi tiếng khác của Khánh Hòa là vịnh Vân Phong, vịnh Cam Ranh và vịnh Nha Phu. Các khu nghỉ dưỡng lớn đã và đang hình thành bên các bờ vịnh này để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng từ du khách quốc tế. Ảnh: Khung cảnh ở vịnh Cam Ranh. Mời quý độc giả xem video: Hương Vị Nhiệt Đới ở Phú Quốc | VTV Travel.

