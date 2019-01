5 con số độc đắc cần biết khi chọn sim đẹp

Số 1- số sinh

Ảnh minh họa. Theo quan niệm của các cụ thời xưa, số 1 là tượng trưng cho một khởi đầu, mang đến điều mới mẻ, sức sống mãnh liệt. Nếu ai đang liên tiếp gặp phải chuyện không vừa ý thì việc sở hữu số điện thoại, biển số xe có số cuối là 1 sẽ đem đến cho họ một vận may mới, niềm hy vọng để bắt đầu lại mọi thứ.



Số 2 – Sự cân bằng

Số 2 là số hỷ vì tượng trưng cho một cặp, một đôi, một con số hạnh phúc. Người có số sim, biển số xe kết thúc bằng con số 2 thì sẽ có được may mắn trước mỗi sự kiện quan trọng như cưới hỏi, sinh nhật.. Nếu chủ nhân con số này là nữ giới chắc chắn sẽ có một gia đình hạnh phúc, được chồng cưng hơn bà hoàng, tiền tiêu không thiếu, còn nếu chủ nhân của nó là đàn ông thì sẽ luôn có gia đình là chỗ dựa vững chắc, con đường sự nghiệp rộng mở.

Số 6, 8 – Thuận lợi, may mắn

Số 8 là số phát – mệnh lớn, số 6 là số lộc, do đó ai may mắn có 1 trong 2 con số này ở số cuối sim hoặc biển xe thì sẽ nhận được vận may về tiền bạc, càng về già lại càng giàu, lộc lá không ngừng chảy vào nhà. Những người trong gia đình của họ như bố mẹ, con cái, anh em cũng được hưởng phúc lây. Ngoài ra, số 8 còn biểu tượng cho 8 hướng là bát quái, bát âm, bát tiên, bát bửu.

Số 9

Biểu tượng của quyền lực và sức mạnh tối cao. Biểu tượng của sự trường tồn vĩnh cửu. Số 9 là con số đẹp nhất trong tất cả các con số tự nhiên.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo!