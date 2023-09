5 con giáp tháng 9 và tháng 10 thăng trầm về tình cảm

Chuyên gia tử vi đã chia sẻ trên Facebook top 5 con giáp dễ gặp rắc rối trong chuyện tình cảm trong tháng 9 và tháng 10. Theo thứ tự là chuột, mèo, hổ, rồng và lợn, trong đó con giáp đầu tiên là chuột, bất đồng dẫn đến cãi vã với nhau. Bạn cần học cách tôn trọng ý kiến của nhau và hiểu nhu cầu của người khác, tránh can thiệp quá mức, điều này có thể giúp vượt qua khó khăn.



Số 5: Con giáp Hợi

Những người tuổi Hợi sẽ cảm thấy áp lực tài chính trong tháng 9 và tháng 10, dễ dẫn đến tranh chấp với bạn đời do vấn đề chi tiêu. Họ cần xử lý các vấn đề liên quan đến tiền bạc bằng thái độ hợp lý, tránh tiêu dùng quá mức hoặc lãng phí, và đồng thời giao tiếp đầy đủ với nhau. Việc giao tiếp và đặt ra ngân sách hợp lý là rất quan trọng, điều này có thể giúp giảm bớt tác động tiêu cực của vấn đề tiền bạc đối với mối quan hệ, để không trở thành trở ngại cho mối quan hệ giữa hai người và sự thấu hiểu cũng chính là chìa khóa để duy trì một mối quan hệ bền vững.

Số 4: Con giáp Thìn

Tuổi Thìn sẽ cảm thấy áp lực trong các mối quan hệ trong tháng 9 và tháng 10, chủ yếu là do vấn đề cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp khiến một bên đầu tư quá nhiều sức lực vào công việc mà bỏ qua nhu cầu của gia đình, khiến đối phương cảm thấy không hài lòng và cần phải hợp lý. Hãy sắp xếp thời gian và sức lực của bạn không chỉ để làm việc chăm chỉ mà còn để chăm sóc và hỗ trợ gia đình. Ngoài ra, bạn nên lắng nghe ý kiến của đối tác nhiều hơn và đừng quá bướng bỉnh để duy trì sự hài hòa và ổn định của mối quan hệ, đồng thời, sự giao tiếp và thấu hiểu rất quan trọng để mối quan hệ phát triển lành mạnh.

Số 3: Con giáp Dần

Những người tuổi Dần sẽ phải đối mặt với những thử thách về mặt cảm xúc trong tháng 9 và tháng 10. Có thể là do một người trong số họ đã đạt được thành công ở nơi làm việc, trong khi người còn lại cảm thấy lòng tự trọng của họ bị suy giảm thay vì cảm thấy ghen tị hoặc so sánh không cần thiết và hãy tích cực khuyến khích đối tác của bạn làm việc chăm chỉ và tìm ra điểm mạnh cũng như sở thích của riêng họ để duy trì sự tự tin có thể giúp duy trì sự ổn định và lành mạnh của mối quan hệ.

Số 2: Con giáp Mão

Những người sinh thuộc năm Mão sẽ cảm thấy lo lắng trong các mối quan hệ vào tháng 9 và tháng 10, kèm theo sự không chắc chắn và suy đoán quá nhiều, chẳng hạn như lo lắng xem đối phương có trung thành hay không hay hướng phát triển trong tương lai, nghi ngờ, trao niềm tin và không gian cho nửa kia, đồng thời tích cực bày tỏ. Nhận thức được cảm xúc và kỳ vọng của bản thân thay vì giữ vấn đề trong lòng, đồng thời xây dựng mối quan hệ cởi mở và giao tiếp có thể giúp giảm bớt căng thẳng và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Số 1: Con giáp Tý

Những người tuổi Tý dễ cãi vã với bạn đời trong tháng 9 và tháng 10. Điều này có thể là do bất đồng hoặc tranh giành quyền lực. Ví dụ, một bên mong muốn nhiều tự do hơn, trong khi bên kia theo đuổi sự kiểm soát, dẫn đến xung đột, nên học cách tôn trọng ý kiến và nhu cầu của đối phương, tránh can thiệp hay buộc tội quá mức, để duy trì sự ổn định về mặt cảm xúc sẽ giúp vượt qua những khó khăn trong mối quan hệ.

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm).