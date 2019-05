5 bảo vật phong thủy cho cuộc sống trường thọ bình an

1. Tranh ông Thọ hay Nam Cực Tiên Ông là một trong những vật phẩm phong thủy cho cuộc sống trường thọ. Cụ thể, ông Thọ luôn xuất hiện với hình ảnh cầm trái đào tiên trong tay tượng trưng cho sự bất tử. 2. Bình hồ lô có hình dáng nhỏ ở trên, phình to ở dưới và ở giữa được nối bằng một đoạn nhỏ ở giữa. Hình dáng đặc biệt của hồ lô tượng trưng sự hợp nhất của Trời và Đất: nửa trên là Trời, nửa dưới là Đất. Khi được sử dụng, hồ lô sẽ phát huy thế mạnh của tam tài Thiên - Địa - Nhân. Hồ lô cũng được coi là biểu tượng linh thiêng của sức khỏe và sự trường thọ. 3. Chim hạc được xem là cha của tất cả các loài có cánh trên trái đất. Sau phượng hoàng, chim hạc được người dân yêu thích nhất trong số những loài chim biểu tượng của may mắn. Theo quan niệm của giới phong thủy, khi con hạc đứng trên phiến đá trước sóng triều ngụ ý tới phẩm chất cao quý, trường thọ, mạnh mẽ đối đầu với khó khăn, mang lại may mắn và cuộc sống ấm êm. 4. Hươu được xem là con vật phong thủy mang nhiều điềm lành. Loài vật này tượng trưng cho tốc độ, tính bền vững và cuộc sống lâu dài. Chính vì vậy, nhiều người treo tranh hươu trong nhà hoặc văn phòng với mong muốn sẽ có cuộc sống dài lâu và hạnh phúc. 5. Rùa được xem là con vật thiêng liêng và được con người tôn trọng từ hàng ngàn năm nay. Nó cũng là một trong những loài vật có tuổi thọ cao nhất thế giới. Chính vì vậy, dân gian quan niệm rùa mang đến nhiều điềm lành, may mắn và tài lộc. Đặc biệt, rùa được xem là biểu tượng của sự trường thọ. Do vậy, nhiều người bày trí tượng rùa trong nhà hay văn phòng. Video: 5 bí quyết giúp bạn sống khỏe, trường thọ (nguồn: Góc Nhìn Việt/Youtube)

1. Tranh ông Thọ hay Nam Cực Tiên Ông là một trong những vật phẩm phong thủy cho cuộc sống trường thọ. Cụ thể, ông Thọ luôn xuất hiện với hình ảnh cầm trái đào tiên trong tay tượng trưng cho sự bất tử. 2. Bình hồ lô có hình dáng nhỏ ở trên, phình to ở dưới và ở giữa được nối bằng một đoạn nhỏ ở giữa. Hình dáng đặc biệt của hồ lô tượng trưng sự hợp nhất của Trời và Đất: nửa trên là Trời, nửa dưới là Đất. Khi được sử dụng, hồ lô sẽ phát huy thế mạnh của tam tài Thiên - Địa - Nhân. Hồ lô cũng được coi là biểu tượng linh thiêng của sức khỏe và sự trường thọ. 3. Chim hạc được xem là cha của tất cả các loài có cánh trên trái đất. Sau phượng hoàng, chim hạc được người dân yêu thích nhất trong số những loài chim biểu tượng của may mắn. Theo quan niệm của giới phong thủy, khi con hạc đứng trên phiến đá trước sóng triều ngụ ý tới phẩm chất cao quý, trường thọ , mạnh mẽ đối đầu với khó khăn, mang lại may mắn và cuộc sống ấm êm. 4. Hươu được xem là con vật phong thủy mang nhiều điềm lành. Loài vật này tượng trưng cho tốc độ, tính bền vững và cuộc sống lâu dài. Chính vì vậy, nhiều người treo tranh hươu trong nhà hoặc văn phòng với mong muốn sẽ có cuộc sống dài lâu và hạnh phúc. 5. Rùa được xem là con vật thiêng liêng và được con người tôn trọng từ hàng ngàn năm nay. Nó cũng là một trong những loài vật có tuổi thọ cao nhất thế giới. Chính vì vậy, dân gian quan niệm rùa mang đến nhiều điềm lành, may mắn và tài lộc. Đặc biệt, rùa được xem là biểu tượng của sự trường thọ. Do vậy, nhiều người bày trí tượng rùa trong nhà hay văn phòng. Video: 5 bí quyết giúp bạn sống khỏe, trường thọ (nguồn: Góc Nhìn Việt/Youtube)