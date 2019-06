5 bảo bối phong thủy cực thiêng giúp sĩ tử đỗ đạt thành tài

1. Tháp Văn Xương được xem là biểu tượng của học hành đỗ đạt, trí tuệ và thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp. Do vậy, vào mỗi mùa thi, nhiều gia đình mua cho con cái vật phẩm phong thủy với hy vọng sẽ mang đến may mắn cho những người sắp thi cử. Các gia đình thường đặt tháp Văn Xương trong phòng học, phòng làm việc, bàn học hay bàn làm việc để gặp nhiều may mắn nhất, thi đâu đỗ đấy. 2. Theo các chuyên gia phong thủy, quả cầu phong thủy thường được các gia đình bày trí trong nhà để đem lại vận may về học tập, công danh, sự nghiệp. Là một trong thất bảo của nhà Phật, quả cầu phong thủy được cho là mang đến sự thông tuệ, uyên bác, sáng suốt nên gia chủ có thể đặt nó ở bàn học hay bàn thờ gia tiên nhằm giúp các sĩ tử thi cử đỗ đạt. 3. Ngọc Thiền (ve sầu) được các chuyên gia phong thủy quan niệm là biểu tượng của sự phát triển, không ngừng nỗ lực vươn lên. Chính vì vậy, nhiều bậc phụ huynh mua cho con đang đi học dây chuyền đeo cổ có mặt là Ngọc Thiền với mong muốn đường học hành của con thuận lợi, thi cử đạt thành tích tốt. 4. Bút lông là một bảo bối phong thủy được nhiều gia đình lựa chọn nhằm giúp các sĩ tử thành công trên con đường khoa cử. Chuyên gia phong thủy khuyên mọi người hãy đặt 4 chiếc bút lông màu xanh lá trên bàn học thì sẽ hút sự chú ý của Văn Xương tinh giúp đường học hành, thi cử và công danh gặp nhiều điều tốt đẹp. 5. Một số gia đình treo tranh cò trắng trong nhà với mong muốn con cái học hành thông tuệ, thi cử đạt thành tích cao. Điều này xuất phát từ quan niệm cò trắng tượng trưng cho việc học hành, thi cử đỗ đạt. Video: Hướng dẫn bài trí bàn thờ chuẩn phong thủy (nguồn: VTC1)

