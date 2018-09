4 con giáp may mắn ngút trời, tiền tài như ý trong tháng 9/2018

Tuổi Thân

Sang tháng 9/2018, tuổi Thân lâm thế bán hợp nên vận khí hanh thông, mọi việc tiến triển thuận lợi. Vận khí cát lành vây quanh, bản mệnh nên triển khai những công việc, dự định quan trọng hứa hẹn đạt được kết quả ngoài mong đợi.

Ảnh minh họa. Cùng với công việc thuận lợi là tài lộc của con giáp này tăng tiến mạnh mẽ hơn nhiều. Thu nhập không chỉ đến từ công việc chính mà các nguồn thu phụ cũng tăng đáng kể.



Tuổi Tỵ

Xem tử vi tháng này của tuổi Tỵ vận trình khá lý tưởng, cả công việc và tình cảm đều tiến triển tích cực. Nhờ quý nhân phù trợ, bản mệnh nên tiến hành những dự định, kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Những người vừa đi làm hay tiếp quản vị trí, chức vụ mới ban đầu sẽ đối mặt với không ít khó khăn nhưng bằng bản lĩnh và sự tự tin, bạn sẽ giải quyết được mọi thứ.

Tài vận tháng 9 khởi sắc, thu nhập tăng từ nhiều phía, dù làm công ăn lương hay kinh doanh, làm chủ đều gặt hái được thành quả nhất định.

Tuổi Dậu

Vận tài chính của người tuổi Dậu trong tháng 9 này vẫn đang tiến triển đều đặn, nguồn thu nhập cả chính và phụ đều ổn định. Công việc kinh doanh dễ dàng gặp thuận lợi, mua may bán đắt. Tuy nhiên, nếu trong quá trình làm việc cảm thấy chán nản thì cũng không nên có những suy nghĩ tiêu cực vì ai rồi cũng phải trải qua quãng thời gian đó và rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy.

Tuổi Mùi

Những ngày gần đây, tuổi Mùi luôn cảm thấy khó chịu trong lòng vì họ đang bị hạn chế bởi những ngôi sao may mắn. Tuy nhiên, năm nay được xem là năm may mắn của tuổi Mùi nên giây phút khó khăn cũng nhanh chóng vượt qua.Trong khoảng vài tuần tới, vận may của tuổi Mùi sẽ trở lại, giúp họ có thể giải quyết hoặc tháo gỡ những rối ren đang mắc phải. Bên cạnh đó, con đường tài vận cũng có dấu hiệu khả quan khi công việc ngày càng suôn sẻ, thuận lợi.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm