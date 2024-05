3 trận đánh khốc liệt trong 24 giờ đẫm máu nhất lịch sử

Một trận đánh diễn ra trong 24 giờ nổi tiếng về sự cam go, ác liệt và đẫm máu xảy ra trên lãnh thổ Nga. Sự kiện này diễn ra vào ngày 7/9/1812. Trận đánh này diễn ra từ đầu giờ sáng ngày 7/9 và kết thúc vào lúc tối muộn. Đây là cuộc chiến giữa đội quân của Pháp do Napoleon chỉ huy với lực lượng Nga. Địa điểm diễn ra trận đánh cam go này là khu vực ngôi làng Borodino cách thủ đô Moscow của Nga khoảng 120 km. Napoleon muốn giành thắng lợi ở đây để tạo bàn đạp cho việc thôn tính toàn bộ lãnh thổ nước Nga. Do đó, Napoleon triển khai gần 700.000 binh sĩ Pháp tham gia trận đánh này. Trước cuộc tấn công ác liệt của Pháp, lực lượng của Sa hoàng Nga đương đầu chống chọi nhưng thất bại. Mặc dù giành chiến thắng nhưng Pháp có khoảng 35.000 quân sĩ thương vong. Trong khi đó, Nga có khoảng 45.000 binh sĩ tử trận hoặc bị thương. 29/3/1461 là một ngày chết chóc khi diễn ra một trận đánh đẫm máu tại Anh. Vào ngày hôm ấy, khoảng 30.000 lính của vua Edward IV có cuộc đụng độ ác liệt với khoảng 35.000 lính trung thành với dòng họ Lancaster gần thị trấn Towton. Trận đánh này diễn ra trong ngày với việc hai bên tham chiến đều nỗ lực giành chiến thắng. Chính vì vậy, số thương vong trở lên rất cao. Một số sử gia ước tính khoảng 27.000 binh lính ở hai bên thiệt mạng trong trận đánh đẫm máu này. Vào ngày 22/8/1914, một trận đánh ác liệt diễn ra giữa binh sĩ Pháp với Đức tại Rossignol gần Ardennes. Trong trận đánh này, lực lượng Pháp đã dốc toàn lực nhằm ngăn chặn đà tiến công của quân Đức. Ngược lại, quân đội Đức cũng triển khai tấn công quy mô lớn nhằm thừa thắng xông lên phía trước. Do vậy, ngày hôm đó trở thành một ngày tồi tệ với quân Pháp. Một số tài liệu ghi chép rằng, trong trận đánh này, Pháp có hơn 27.000 binh lính thương vong. Mời độc giả xem video: Trận đánh 10 phút diệt 2 máy bay B52 Mỹ | Kỷ lục quân sự. Nguồn: QPVN.

Một trận đánh diễn ra trong 24 giờ nổi tiếng về sự cam go, ác liệt và đẫm máu xảy ra trên lãnh thổ Nga. Sự kiện này diễn ra vào ngày 7/9/1812. Trận đánh này diễn ra từ đầu giờ sáng ngày 7/9 và kết thúc vào lúc tối muộn. Đây là cuộc chiến giữa đội quân của Pháp do Napoleon chỉ huy với lực lượng Nga. Địa điểm diễn ra trận đánh cam go này là khu vực ngôi làng Borodino cách thủ đô Moscow của Nga khoảng 120 km. Napoleon muốn giành thắng lợi ở đây để tạo bàn đạp cho việc thôn tính toàn bộ lãnh thổ nước Nga. Do đó, Napoleon triển khai gần 700.000 binh sĩ Pháp tham gia trận đánh này. Trước cuộc tấn công ác liệt của Pháp, lực lượng của Sa hoàng Nga đương đầu chống chọi nhưng thất bại. Mặc dù giành chiến thắng nhưng Pháp có khoảng 35.000 quân sĩ thương vong. Trong khi đó, Nga có khoảng 45.000 binh sĩ tử trận hoặc bị thương. 29/3/1461 là một ngày chết chóc khi diễn ra một trận đánh đẫm máu tại Anh. Vào ngày hôm ấy, khoảng 30.000 lính của vua Edward IV có cuộc đụng độ ác liệt với khoảng 35.000 lính trung thành với dòng họ Lancaster gần thị trấn Towton. Trận đánh này diễn ra trong ngày với việc hai bên tham chiến đều nỗ lực giành chiến thắng. Chính vì vậy, số thương vong trở lên rất cao. Một số sử gia ước tính khoảng 27.000 binh lính ở hai bên thiệt mạng trong trận đánh đẫm máu này. Vào ngày 22/8/1914, một trận đánh ác liệt diễn ra giữa binh sĩ Pháp với Đức tại Rossignol gần Ardennes. Trong trận đánh này, lực lượng Pháp đã dốc toàn lực nhằm ngăn chặn đà tiến công của quân Đức. Ngược lại, quân đội Đức cũng triển khai tấn công quy mô lớn nhằm thừa thắng xông lên phía trước. Do vậy, ngày hôm đó trở thành một ngày tồi tệ với quân Pháp. Một số tài liệu ghi chép rằng, trong trận đánh này, Pháp có hơn 27.000 binh lính thương vong. Mời độc giả xem video: Trận đánh 10 phút diệt 2 máy bay B52 Mỹ | Kỷ lục quân sự. Nguồn: QPVN.