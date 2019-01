3 con giáp đổi vận thình lình, tài lộc phần phật tăng sau 35 tuổi

1. Tuổi Sửu : Nhắc đến người tuổi Sửu, đặc biệt là phụ nữ, người ta thường nghĩ đến những người mang số phận vất vả, long đong, quanh năm tất bật vì miếng cơm manh áo. Tuy nhiên, đây lại là những con giáp khổ trước sướng sau, sự vất vả chỉ là khởi đầu. Họ là những người rất chăm chỉ, không ngại khó khăn. Con đường phấn đấu của họ so với nhiều người khác là khá gian nan song mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng vào giai đoạn trung niên, đặc biệt là sau 35 tuổi. Sau khoảng thời gian này, phụ nữ tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội để gây dựng cơ ngơi ổn định, vững chắc. Không chỉ gây dựng sự nghiệp cho mình, họ còn là những hậu phương vững chắc cho chồng, là người mẹ đảm đang nuôi dạy con cái thành tài. 2. Tuổi Mão: Trời sinh tuổi Mão vốn tính nhu mì, sống tình cảm và khá nội tâm. Họ, dù là nam hay nữ đều thường rất dễ chiếm được cảm tình của người khác. Chất nghệ sĩ, lãng mạn trong họ cũng nhiều hơn so với các con giáp còn lại. Theo tử vi phương Đông, nữ tuổi Mão thường được trời ban nhiều phúc đức. Họ dù không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng sẽ tự làm giàu cho bản thân mình nhờ sự thông minh, lanh lợi và sự khéo léo trong giao tiếp. Phụ nữ tuổi này nếu kết hôn sớm, cuộc sống sẽ khá chật vật những năm đầu. Tuy nhiên đó chỉ là chút gian nan trong những năm tháng đầu đời, không đáng kể. 3. Tuổi Hợi: Trong số 12 con giáp, nói về những người vốn sinh ra đã được hưởng nhiều phúc đức trời ban không thể không kể đến người tuổi Hợi. Đặc biệt là với phụ nữ tuổi Hợi, họ thường được những người xung quanh quý mến bởi sự thân thiện, thông minh nhưng rất đỗi khéo léo. Đây là những người đi đâu cũng dễ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành. Không chỉ vậy, mang số mệnh vượng phu ích tử nên sau khi lập gia đình, vận trình những con giáp này càng thêm vượng. Sự may mắn của họ giúp những người thân xung quanh cũng được hưởng lây. Vận trình của họ sẽ có những thay đổi tích cực đáng chú ý từ sau tuổi 35. Mọi khó khăn sẽ được giải quyết một cách dễ dàng hơn, tài lộc vượng phát, gia đạo ngày càng thuận lợi. (Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo).

