3 con giáp bị tiểu nhân hãm hại, tài lộc tiêu tán trong tháng 4/2019

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong tháng 4 dương lịch này công việc có phần trì trệ, không đạt được đúng tiến độ như đã đề ra. Con giáp này đã cố gắng rất nhiều để có thể theo kịp được tiến độ ban đầu, song dường như trời chẳng thuận theo ý người nên hết lần này đến lần khác có chuyện xảy ra.

Ảnh minh họa.

Một phần nguyên nhân gây nên tình trạng này có lẽ là do tuổi Thân bị tiểu nhân quấy phá, nhiều việc vốn dĩ suôn sẻ thì lại bị thế lực vô hình cản trở.

Những chú Khỉ cần phải thận trọng trước những lời đề nghị giúp đỡ của người khác. Họ cần phân biệt rõ bạn và thù kẻo bị lừa gạt lúc nào không hay, khiến cho công việc sa sút, không lối thoát.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong tháng 4 này, song bên cạnh những điềm may thì vẫn có cả những điềm gở. Vận tiểu nhân đeo bám nhưng không quá gay gắt, có điều nếu họ không để tâm chú ý thì vẫn có thể sẽ gặp phải chuyện không may.

Cẩn thận là hơn, nhất là trong lời nói và cử chỉ chớ nên suồng sã mà không chút nể vì bạn không thể biết được điều gì có thể xảy ra đâu.

Trong tháng có thể sẽ xảy ra chuyện không lành với sức khỏe tuổi Mùi, bản mệnh ra đường đi lại nhớ cẩn trọng, giữ an toàn cho mình là điều tối quan trọng. Phải đi công tác thì nên hạn chế đi một mình đến nơi hoang vắng giữa đêm khuya khoắt, dễ tạo điều kiện cho kẻ xấu hành động.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có vận trình không được tốt lắm trong tháng 4 dương lịch. Nhất là về công việc, bị tiểu nhân ngáng trở nên những công sức mà họ bỏ ra tuy nhiều nhưng cuối cùng thành quả thu về lại chẳng được bao nhiêu.

Con giáp này có tài, có khả năng, tuy nhiên điểm yếu của người cầm tinh con Ngựa lại là sự nóng vội, nóng nảy, dễ bị người khác tác động dẫn đến những quyết định sai lầm. Với tính cách như vậy, tuổi Ngọ rất dễ bị kẻ xấu dắt mũi, làm theo ý của chúng hại cho mình, hại cho người mà không hề hay biết.

Những chú Ngựa không nên tin tưởng người khác thái quá, càng không được cả nể, dễ mắc phải bẫy mà kẻ xấu giăng sẵn. Tuy làm việc không thể không đặt lòng tin vào đối phương nhưng cần phải giữ sự tỉnh táo cho mình kẻo công lao của bạn sẽ bị kẻ khác nẫng tay trên, cuối cùng phần thiệt mình nhận, phần lợi kẻ khác hưởng.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!