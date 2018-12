2 tuyệt sắc giai nhân Việt khiến vạn đàn ông Đông Dương ái mộ

Thẩm Thúy Hằng (tên thật là Nguyễn Kim Phụng) sinh năm 1941 tại An Giang. Năm 16 tuổi, người đẹp vô tình biết đến thông tin của cuộc thi “Tuyển diễn viên điện ảnh” của Hãng phim Mỹ Vân. Sở hữu nhan sắc chim sa cá lặn, Thẩm Thúy Hằng được coi là "chuẩn mực" về hình ảnh giai nhân Sài Gòn thời đó, từ vẻ đẹp của nhân vật, trang phục, dáng ngồi, cử chỉ, nụ cười và cốt cách quý phái toát lên. Thẩm Thúy Hằng nổi tiếng với vẻ đẹp gợi tình, tươi trẻ. Ở thời kỳ đó, cô đã trở thành một tượng đài của nhan sắc khó ai vượt qua. Cô là biểu tượng quyến rũ thời bấy giờ. Biết bao chàng trai, công tử phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cô. Đến nỗi thời đó, đề tài Thẩm Thúy Hằng thích mặc quần áo hiệu nào? làm đẹp ra sao? luôn được dư luận quan tâm. Sở hữu nhan sắc tự nhiên nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự khắc nghiệt của thời gian. Vì "ăn mày dĩ vãng" và muốn kéo dài nhan sắc thời hoàng kim mà mỹ nhân Thẩm Thúy Hằng đã lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ và trở thành thảm họa dao kéo. "Biểu tượng nhan sắc" Thẩm Thúy Hằng từng 2 lần kết hôn và có khoảng thời gian sống rất hạnh phúc với tiến sỹ kinh tế Nguyễn Xuân Oánh. "Hồng nhan bạc mệnh" khi từng có nhan sắc, tài năng và danh tiếng nhưng cuối đời lại sống trong sự cô độc, đau đớn.Hoàng hậu Nam Phương (1914 - 1963) tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, là vị hoàng hậu cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam. Lúc sinh thời, bà là người phụ nữ nức tiếng xứ An Nam về lòng nhân từ và nhan sắc. Ngay từ bé, Nguyễn Hữu Thị Lan đã có nhan sắc và tầm vóc vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Không chỉ đẹp, bà còn xuất thân từ gia đình quý tộc giàu có và là một người nết na, thùy mị, học thức cao. Đặc biệt, bà sở hữu một gu thời trang thanh lịch hiếm ai có. Trước khi lấy vua Bảo Đại năm 19 tuổi, Nguyễn Hữu Thị Lan từng ba năm liền đoạt giải hoa hậu Đông Dương. Kiểu trang điểm khá thịnh hành chốn hậu cung bấy giờ là lông mày kẻ sắc đậm nét, mũi thanh tú, miệng nhỏ, đôi môi chỉ cần thoa một ít son lên bờ môi mà không dùng chì kẻ viền. Nguyễn Hữu Thị Lan sở hữu vẻ đẹp nền nã, quý phái và mực thước của một thiếu nữ con nhà quý tộc, vóc dáng vô cùng thon gọn đúng chuẩn đẹp thời bấy giờ. Chính vẻ đẹp đó đã lọt vào mắt xanh của vua Bảo Đại. Kiểu tóc được hoàng hậu ưa chuộng là mái tóc luôn được chải và búi cao gọn gàng, kiểu tóc này giúp để lộ vầng trán và toát lên phong cách tao nhã.

