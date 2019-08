15 ngày tới, Thần Tài bắc loa gọi tên 3 con giáp đón bão tài lộc, tiền vàng chất núi

Tuổi Dần: Thời gian gần đây, người tuổi Dần gặp nhiều phiền phức trong công việc, chuyện tình cảm không thuận lợi, tài vận đình trệ, thu nhập khó khăn, ít có cơ hội phát triển. 15 ngày tới, do vận thế khởi sắc, tài Thân ưu ái, chống lưng nên vận may liên tiếp kéo đến. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển nhanh chóng trong công việc, dễ dàng được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với nguồn thu nhập khủng. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu chăm chỉ, chịu thương chịu khó, rất có tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống. Thời gian trước đây, do gặp họa tiểu nhân nên áp lực, trở ngại liên tiếp kéo đến, làm việc gì cũng không thu được kết quả tốt đẹp đặc biệt là về tài vận. Thời gian 15 ngày tới người tuổi Dậu bước vào cục diện Tam Hợp nên việc “cầu tài, cầu danh” vô cùng thuận lợi. Con giáp này có thể tạo được những đột phá lớn trong công việc, tạo nền tảng cho sự nghiệp vững chắc cho tương lai. Đồng thời, nguồn thu nhập cũng tăng mạnh. Tuổi Tý: Thời gian trước đây, người tuổi Tý không gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, dù con giáp này đã rất nỗ lực, cố gắng. Thời gian 15 ngày tới, người tuổi Tý được quý nhân giúp đỡ nên có thể tìm được con đường phát triển có lợi cho tài vận và sự nghiệp. Dù là người kinh doanh hay là người làm công đều có thể thu được vô số thành công rất lớn trong công việc và thu về không ít những khoản tiền kếch xù. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

