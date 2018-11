11 sự kiện kỳ lạ ít biết khiến bạn phải thốt lên kinh ngạc

Vụ nổ hồ: Trên thế giới có những hồ nước nguy hiểm, không phải vì chúng sâu mà bởi chúng chứa rất nhiều khí nguy hiểm. Nyos là một trong những hồ nguy hiểm như vậy. Vào ngày 21/8/1986 có một vụ nổ lớn xảy ra với nhiều khi CO2 khiến 1700 người thương vong. Đây là một trong những sự kiện kỳ lạ ít người biết từng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Hiện tượng cát hát: Hiện tượng cát hát trong sa mạc là do sự ma sát của các hạt cát. Càng nhiều cát di chuyển thì âm thanh càng lớn. Các loài không xác định trong đại dương: Dưới đại dương sâu thẳm và bí ẩn, có rất nhiều những sinh vật kỳ lạ mà khoa học cũng không biết đến. Ngày nay, chúng ta đã biết khoảng 5% bí mật dưới đại dương và các nhà nghiên cứu vẫn đang khám phá các loài mới. Các sinh vật bạn nhìn thấy trong các bức ảnh trên đã được tìm thấy vào tháng 6 năm 2017 gần Úc. Nam Cực là nơi khô hạn nhất trên hành tinh: Nơi khô cằn nhất trên hành tinh của chúng ta không phải là sa mạc siêu nóng mà là thung lũng khô McMurdo lạnh ở Nam Cực. Đã hơn 2 triệu năm nơi này không có một giọt mưa. Trong quá khứ, Trái Đất có thể là màu tím: Một số nhà khoa học tin rằng trong quá khứ, thực vật đã từng có một sắc tố hoàn toàn khác thay vì chất diệp lục (làm cho cây xanh). Sắc tố này khiến thảm thực vật có màu tím. Vì thế nhìn từ không gian, Trái đất của chúng ta sẽ có màu tím. Khu rừng với những cây kỳ lạ: Khu rừng này nằm ở phía tây Ba Lan, không xa Gryfino. Những cây mọc ở đó quanh co và lý do không rõ ràng. Có lý giải rằng khu rừng này thường xuyên có gió mạnh nên cây cối bị biến dạng ngay từ khi nó còn nhỏ, nhưng cũng có người cho rằng nó bị như thế là do người trồng đã cố tình tạo ra. Mắt của châu Phi: Những vòng xoáy trông như đôi mắt này lớn đến mức các phi hành gia trên quỹ đạo dùng nó để điều hướng và xác định vị trí. Mặc dù trông nó giống như miệng núi lửa nhưng các nhà khoa học nghĩ rằng nó được hình thành theo một cách khác, đó là xói mòn. Đá buồm: Trong Thung lũng Chết, California, Hoa Kỳ, có một hiện tượng gọi là Đá Buồm. Có vẻ như những tảng đá di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Các nhà khoa học tin rằng lý do cho điều này cũng giống hiện tượng những mảnh băng khổng lồ di chuyển. Lỗ hổng trên mặt đất: Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những lỗ hổng này trong Google Maps: Chúng kéo dài từ phía bắc đến phía nam của Peru. Các nhà khảo cổ tin rằng các lỗ đã được sử dụng để lưu trữ thực phẩm của người Ican. Máu Falls ở Nam Cực: Ở Nam Cực, có một thác nước , và nó không phải là một thác nước thông thường, nó “đẫm máu". Lượng sắt lớn trong nước làm cho nước có màu đỏ. Nguồn gốc của thác nước là một hồ muối cổ được bao phủ bởi một lớp băng dày 1300-ft. Các nhà khoa học nhận thấy rằng hồ là nơi sinh sống của các vi sinh vật không cần ánh sáng mặt tr Hệ thống cấp nước lâu đời nhất: Những lỗ này được gọi là Qanat - một hệ thống cấp nước Ba Tư cổ đại. Có một con kênh ngầm mà mọi người thường lấy nước để uống và tưới tiêu. Hệ thống này được xây dựng khoảng 3000 năm trước.

