11 điều nghe có vẻ hư cấu nhưng hoàn toàn là sự thật

Bạn có thể nghe được âm thanh của nước nóng và nước lạnh: Có thể bạn không tin, hoặc không để ý đến điều này, nhưng đây lại là sự thật. Nếu muốn kiểm chứng, bạn chỉ cần nhắm mắt lại, nhờ ai đó đồng thời đổ nước lạnh và nước nóng và yên tĩnh lắng nghe. Đảm bảo bạn sẽ phát hiện ra giữa chúng có sự khác nhau. Đều là nước nhưng tốc độ giữa các phân tử sẽ không giống nhau. Cá mập xuất hiện trên mặt đất sớm hơn cả cây xanh: Các hóa thạch cá mập cổ đại đầu tiên được các nhà khoa học phát hiện có niên đại lên đến 420 triệu năm. Trong khi đó, cây xanh đầu tiên xuất hiện trên trái đất vào thời kỳ Devon, những cây lâu đời nhất ước tính xuất hiện cách đây khoảng 408 triệu năm trước. Đám mây nặng đến 500 tấn: Bạn nhìn những đám mây trắng xốp trôi bồng bềnh và cho rằng chúng nhẹ lắm. Nhưng thực ra chúng chứa nhiều nước, rộng khoảng 1km2 và có trọng lượng khoảng hơn 500 tấn. Một bánh pizza đường kính 43cm lớn hơn hai chiếc pizza 30cm: Bạn cho rằng điều này vô lý bởi hai chiếc 30 cm là 60cm rồi đúng không? Thế nhưng thực tế nếu bạn mua một chiếc 43cm, bạn sẽ có nhiều hơn việc mua 2 chiếc bánh đường kính 30cm đó. Số người tử vong do bò nhiều hơn do cá mập: Cá mập được mệnh danh là hung thần đại dương, và chúng trở thành nỗi ám ảnh của tất cả chúng ta. Thế nhưng, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã phát hiện ra 21 vụ tử vong liên quan đến bò ở một khu vực gồm bốn tiểu bang trong một khoảng thời gian 5 năm. Trong 5 năm đó, chỉ có một người chết mỗi năm do các cuộc tấn công của cá mập. Sai số 2% khi thống kê dân số Trung Quốc còn nhiều hơn dân cư nước Úc: Dân số Trung Quốc tính đến năm 2016 là 1.378 tỉ người. Sai số 2% vào khoảng 27.57 triệu người, còn lớn hơn cả Úc là 24 triệu người vào năm 2016. Một phần tư xương cơ thể người nằm ở dưới bàn chân: Một bàn chân người chưa tới 28 xương, dó đó, tổng số xương ở cả hai bàn chân là 56. Chính vì thế, số lượng xương ở hai bàn chân chiếm hơn một phần tư tổng số xương của cả cơ thể. Chiều cao thật sự của đỉnh Everest: Nhóm nghiên cứu đầu tiên đo đạc chiều cao đỉnh Everest đã phát hiện ra chiều cao là 29.000 feet (8832m). Tuy nhiên vì sợ bị nghi ngờ rằng đây là con số ước lệ nên họ đã báo cáo là 29.002 feet (8839) để làm cho con số nghe có vẻ chính xác hơn. Ngày nay, phương pháp đo đạc chính xác hơn đã tìm thấy chiều cao thực sự của Everest là 29.035 feet (8848 mét). Số lượng người đi tàu điện ngầm tại New York: Theo tính toán, số lượng người sử dụng tàu điện ngầm New York một năm còn nhiều gấp đôi người trên các chuyến bay nội địa Mỹ. Năm 2016, có 711 triệu lượt hành khách trên các chuyến bay nội địa. Cùng năm đó, con số này lên tới 1.757 tỷ lượt khách đã sử dụng tàu điện ngầm New York. Âm thanh từ ngọn núi lửa có thể thấy từ cách đó 4800m: Năm 1883, khi ngọn núi lửa Krakatoa phun trào, những người đứng cách đó gần 5 km vẫn nghe thấy được. Nó được cho là âm thanh to nhất trong lịch sử từng được thu lại. Dân số thế giới tăng gấp đôi trong hơn 50 năm qua: Khoảng những năm 1960, dân số thế giới ước tính là 3 tỉ người. Tính đến năm 2010, con số này đã tăng lên đến hơn 7 tỷ người, tăng hơn gấp đôi trong năm thập kỷ qua.

Bạn có thể nghe được âm thanh của nước nóng và nước lạnh: Có thể bạn không tin, hoặc không để ý đến điều này, nhưng đây lại là sự thật. Nếu muốn kiểm chứng, bạn chỉ cần nhắm mắt lại, nhờ ai đó đồng thời đổ nước lạnh và nước nóng và yên tĩnh lắng nghe. Đảm bảo bạn sẽ phát hiện ra giữa chúng có sự khác nhau. Đều là nước nhưng tốc độ giữa các phân tử sẽ không giống nhau. Cá mập xuất hiện trên mặt đất sớm hơn cả cây xanh: Các hóa thạch cá mập cổ đại đầu tiên được các nhà khoa học phát hiện có niên đại lên đến 420 triệu năm. Trong khi đó, cây xanh đầu tiên xuất hiện trên trái đất vào thời kỳ Devon, những cây lâu đời nhất ước tính xuất hiện cách đây khoảng 408 triệu năm trước. Đám mây nặng đến 500 tấn: Bạn nhìn những đám mây trắng xốp trôi bồng bềnh và cho rằng chúng nhẹ lắm. Nhưng thực ra chúng chứa nhiều nước, rộng khoảng 1km2 và có trọng lượng khoảng hơn 500 tấn. Một bánh pizza đường kính 43cm lớn hơn hai chiếc pizza 30cm: Bạn cho rằng điều này vô lý bởi hai chiếc 30 cm là 60cm rồi đúng không? Thế nhưng thực tế nếu bạn mua một chiếc 43cm, bạn sẽ có nhiều hơn việc mua 2 chiếc bánh đường kính 30cm đó. Số người tử vong do bò nhiều hơn do cá mập: Cá mập được mệnh danh là hung thần đại dương, và chúng trở thành nỗi ám ảnh của tất cả chúng ta. Thế nhưng, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đã phát hiện ra 21 vụ tử vong liên quan đến bò ở một khu vực gồm bốn tiểu bang trong một khoảng thời gian 5 năm. Trong 5 năm đó, chỉ có một người chết mỗi năm do các cuộc tấn công của cá mập. Sai số 2% khi thống kê dân số Trung Quốc còn nhiều hơn dân cư nước Úc: Dân số Trung Quốc tính đến năm 2016 là 1.378 tỉ người. Sai số 2% vào khoảng 27.57 triệu người, còn lớn hơn cả Úc là 24 triệu người vào năm 2016. Một phần tư xương cơ thể người nằm ở dưới bàn chân: Một bàn chân người chưa tới 28 xương, dó đó, tổng số xương ở cả hai bàn chân là 56. Chính vì thế, số lượng xương ở hai bàn chân chiếm hơn một phần tư tổng số xương của cả cơ thể. Chiều cao thật sự của đỉnh Everest: Nhóm nghiên cứu đầu tiên đo đạc chiều cao đỉnh Everest đã phát hiện ra chiều cao là 29.000 feet (8832m). Tuy nhiên vì sợ bị nghi ngờ rằng đây là con số ước lệ nên họ đã báo cáo là 29.002 feet (8839) để làm cho con số nghe có vẻ chính xác hơn. Ngày nay, phương pháp đo đạc chính xác hơn đã tìm thấy chiều cao thực sự của Everest là 29.035 feet (8848 mét). Số lượng người đi tàu điện ngầm tại New York: Theo tính toán, số lượng người sử dụng tàu điện ngầm New York một năm còn nhiều gấp đôi người trên các chuyến bay nội địa Mỹ. Năm 2016, có 711 triệu lượt hành khách trên các chuyến bay nội địa. Cùng năm đó, con số này lên tới 1.757 tỷ lượt khách đã sử dụng tàu điện ngầm New York. Âm thanh từ ngọn núi lửa có thể thấy từ cách đó 4800m: Năm 1883, khi ngọn núi lửa Krakatoa phun trào, những người đứng cách đó gần 5 km vẫn nghe thấy được. Nó được cho là âm thanh to nhất trong lịch sử từng được thu lại. Dân số thế giới tăng gấp đôi trong hơn 50 năm qua: Khoảng những năm 1960, dân số thế giới ước tính là 3 tỉ người. Tính đến năm 2010, con số này đã tăng lên đến hơn 7 tỷ người, tăng hơn gấp đôi trong năm thập kỷ qua.