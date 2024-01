10 nhân vật xuất chúng nhất Trung Quốc, Gia Cát Lượng không phải số 1

Lão Tử được các nhà nghiên cứu lịch sử đánh giá là người đứng đầu trong 10 nhân vật thông minh xuất chúng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tương truyền, ông sống vào thế kỷ 6 trước Công nguyên, là người sáng lập ra Đạo giáo. Ông tinh thông nhiều lĩnh vực khác như: thiên văn, dưỡng sinh, mỹ học, binh pháp, xã hội học... Khương Tử Nha được hậu thế tôn là “Tề Thái Công”, “Khương Thái Công”, “Lã Vọng” hay “Bách gia chi tổ”. Ông là người có tài trí phi thường, nghĩ ra nhiều mưu sách giúp Chu vương diệt nhà Thương. Về sau, ông trở thành quân chủ đầu tiên của nước Tề - nước chư hầu thuộc thời Tây Chu. Ông xếp thứ hai trong danh sách 10 nhân vật thông minh xuất chúng nhất lịch sử Trung Quốc. Trương Lương là mưu sĩ tài năng dưới Lưu Bang. Với trí tuệ vượt bậc, ông đã đóng góp rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang giành chiến thắng trong cuộc chiến giữa Hán - Sở. Xếp thứ 4 là Gia Cát Lượng - người nổi tiếng túc trí đa mưu, liệu sự như thần, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Ông cũng hết mực trung thành, phò tá Lưu Bị gây dựng nhà Thục và trở thành khai quốc công thần, Thừa tướng vĩ đại của đất nước. Viên Thiên Cương là nhà thiên văn học, chiêm tinh, phong thủy nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Bậc thầy tướng số này nổi tiếng với việc tiên đoán chính xác số mệnh của Võ Tắc Thiên. Ngụy Trưng là nhà chính trị, sử gia danh tiếng của nhà Đường. Ông là người thông minh, chính trực, nhiều lần ông thẳng thắn can gián khiến nhà vua tức giận. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, Đường Thái Tông hiểu rõ mọi việc và đánh giá cao những cống hiến của vị đại thần này. Gia Luật Sở Tài (còn được gọi là Ngọc Tuyền lão nhân) là tướng nổi tiếng dưới trướng Thành Cát Tư Hãn. Ông nổi tiếng là vị tướng dũng mãnh, thiện chiến và có tính cách kiêu hùng. Không những vậy, ông còn đề ra nhiều chính sách giúp quân chủ an bang trị quốc. Triệu Phổ là mưu sĩ, khai quốc công thần của nhà Bắc Tống. Ông bày nhiều mưu kế giúp Triệu Khuông Dẫn từng bước hoàn thành đại nghiệp. Lưu Bá Ôn được hậu thế suy tôn là "thần cơ diệu toán". Ông tinh thông sử sách, hiểu thiên văn, binh pháp và dốc sức phò tá Chu Nguyên Chương lập nên nhà Minh. Theo đó, ông trở thành khai quốc công thần của nhà Minh. Ngoài ra, ông có tài làm thơ và được được xếp vào hàng “tam đại văn thơ” đầu thời nhà Minh. Phạm Văn Trình là khai quốc công thần nhà Thanh. Nổi tiếng thông minh, giỏi mưu lược, ông đã góp công lớn trong việc giúp Mãn tộc làm chủ Trung nguyên, thu phục Hồng Thừa Trù, tạo dựng nền móng vững chắc cho nhà Thanh tồn tại hàng trăm năm. Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

