10 lăng mộ đặc sắc nhưng ít người biết ở Cố đô Huế

1. Trong khuôn viên lăng vua Tự Đức còn có một số lăng mộ của các thành viên hoàng tộc Nguyễn. Nổi bật trong số đó Bồi Lăng, nơi an nghỉ của vua Kiến Phúc (1869 – 1884), vị vua yểu mệnh nhất triều Nguyễn. Đây là một lăng mộ bề thế và còn khá nguyên vẹn so nhiều lăng mộ hoàng thân khác ở Huế. 2. Nằm ở xã Thuỷ Bằng, TP Huế, lăng Cơ Thánh là lăng của Hưng Tổ Khang Hoàng Đế Nguyễn Phúc Luân (1733 – 1765), cha đẻ của vua Gia Long. Khu lăng mộ này được vua Gia Long cho xây lại sau khi lên ngôi, tương truyền chỉ chôn hộp sọ của người đã khuất nên còn được gọi là lăng Sọ. 3. Lăng mộ của hoàng tử Kiên Thái Vương (Nguyễn Phúc Hồng Cai, 1845-1876) - cha đẻ của ba vị vua nhà Nguyễn là Đồng Khánh, Kiến Phúc, Hàm Nghi - tọa lạc trên một ngọn đồi kế bên lăng mộ vua Đồng Khánh. Đây lăng có khảm sứ màu sớm nhất trong hệ thống các lăng của vua, chúa, hoàng thân nhà Nguyễn. 4. Nằm trong khuôn viên lăng Gia Long, lăng Thoại Thánh là nơi an nghỉ của bà Nguyễn Thị Hoàn (1736 - 1811), hiệu là Hiếu Khang Hoàng hậu, mẹ vua Gia Long. Đây là một trong những lăng mộ có quy mô to lớn bậc nhất trong lăng mộ các hoàng thân nhà Nguyễn ở Huế. 5. Cách lăng Thoại Thánh không xa, lăng Thiên Thọ Hữu là nơi chôn cất Thuận Thiên Cao Hoàng hậu (1769-1846), vợ thứ hai của vua Gia Long, mẹ vua Minh Mạng. Đây là một khu lăng mộ mang quy cách điển hình của các lăng mộ hoàng thân quốc thích nhà Nguyễn 6. Nằm ở xã Thuỷ Bằng, huyện Hương Thuỷ, gần lăng mộ vua Thiệu Trị, lăng Xương Thọ là nơi an nghỉ của Hoàng thái hậu Từ Dụ (hay Từ Dũ, 1810 - 1902) vợ vua Thiệu Trị, mẹ vua Tự Đức. Nơi đây từng bị bọn săn cổ vật đào trộm năm 1983 và lấy mất nhiều đồ trang sức bằng vàng ngọc. 7. Nằm trong khuôn viên lăng Tự Đức (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) Khiêm Thọ Lăng là nơi an táng Lệ Thiên Anh Hoàng hậu (1828 - 1903) vợ vua Tự Đức - Huế. Lăng mộ này có quy mô không lớn nhưng kiến trúc khá tinh xảo và nguyên vẹn. 8. Lăng Thánh Cung, hay Tư Minh Lăng, toạ lạc tại phường Thủy Xuân, gần lăng Đồng Khánh. Đây là nơi đặt phần mộ bà Thánh Cung, tức Phụ Thiên Thuần hoàng hậu (1870-1935), vợ cả vua Đồng Khánh. Lăng mộ này được xây dựng rất công phu và tinh xảo. 9. Nằm ở phường An Đông, Lăng Vạn Vạn hay Tư Thông lăng là nơi an nghỉ của Hựu Thiên Thuần hoàng hậu (1868 – 1944), hay bà Tiên Cung, vợ hai của vua Đồng Khánh, mẹ đẻ của vua Khải Định. Lăng mộ này có kiến trúc tương tự lăng Thánh Cung nhưng có khuôn viên rộng hơn, được bảo tồn nguyên vẹn hơn. 10. Lăng Từ Cung nằm trên một ngọn đồi gần lăng Thánh Cung, là lăng mộ của Từ Cung hoàng thái hậu (1890-1980), vợ vua Khải Định, mẹ vua Bảo Đại. Bà là hoàng thái hậu cuối cùng của nhà nước phong kiến Việt Nam. Mời quý độc giả xem video: Huế - Bóng Dáng Kinh Đô Xưa | VTV Travel.

1. Trong khuôn viên lăng vua Tự Đức còn có một số lăng mộ của các thành viên hoàng tộc Nguyễn. Nổi bật trong số đó Bồi Lăng, nơi an nghỉ của vua Kiến Phúc (1869 – 1884), vị vua yểu mệnh nhất triều Nguyễn. Đây là một lăng mộ bề thế và còn khá nguyên vẹn so nhiều lăng mộ hoàng thân khác ở Huế. 2. Nằm ở xã Thuỷ Bằng, TP Huế, lăng Cơ Thánh là lăng của Hưng Tổ Khang Hoàng Đế Nguyễn Phúc Luân (1733 – 1765), cha đẻ của vua Gia Long. Khu lăng mộ này được vua Gia Long cho xây lại sau khi lên ngôi, tương truyền chỉ chôn hộp sọ của người đã khuất nên còn được gọi là lăng Sọ. 3. Lăng mộ của hoàng tử Kiên Thái Vương (Nguyễn Phúc Hồng Cai, 1845-1876) - cha đẻ của ba vị vua nhà Nguyễn là Đồng Khánh, Kiến Phúc, Hàm Nghi - tọa lạc trên một ngọn đồi kế bên lăng mộ vua Đồng Khánh. Đây lăng có khảm sứ màu sớm nhất trong hệ thống các lăng của vua, chúa, hoàng thân nhà Nguyễn. 4. Nằm trong khuôn viên lăng Gia Long, lăng Thoại Thánh là nơi an nghỉ của bà Nguyễn Thị Hoàn (1736 - 1811), hiệu là Hiếu Khang Hoàng hậu, mẹ vua Gia Long. Đây là một trong những lăng mộ có quy mô to lớn bậc nhất trong lăng mộ các hoàng thân nhà Nguyễn ở Huế. 5. Cách lăng Thoại Thánh không xa, lăng Thiên Thọ Hữu là nơi chôn cất Thuận Thiên Cao Hoàng hậu (1769-1846), vợ thứ hai của vua Gia Long, mẹ vua Minh Mạng. Đây là một khu lăng mộ mang quy cách điển hình của các lăng mộ hoàng thân quốc thích nhà Nguyễn 6. Nằm ở xã Thuỷ Bằng, huyện Hương Thuỷ, gần lăng mộ vua Thiệu Trị, lăng Xương Thọ là nơi an nghỉ của Hoàng thái hậu Từ Dụ (hay Từ Dũ, 1810 - 1902) vợ vua Thiệu Trị, mẹ vua Tự Đức. Nơi đây từng bị bọn săn cổ vật đào trộm năm 1983 và lấy mất nhiều đồ trang sức bằng vàng ngọc. 7. Nằm trong khuôn viên lăng Tự Đức (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) Khiêm Thọ Lăng là nơi an táng Lệ Thiên Anh Hoàng hậu (1828 - 1903) vợ vua Tự Đức - Huế. Lăng mộ này có quy mô không lớn nhưng kiến trúc khá tinh xảo và nguyên vẹn. 8. Lăng Thánh Cung, hay Tư Minh Lăng, toạ lạc tại phường Thủy Xuân, gần lăng Đồng Khánh. Đây là nơi đặt phần mộ bà Thánh Cung, tức Phụ Thiên Thuần hoàng hậu (1870-1935), vợ cả vua Đồng Khánh. Lăng mộ này được xây dựng rất công phu và tinh xảo. 9. Nằm ở phường An Đông, Lăng Vạn Vạn hay Tư Thông lăng là nơi an nghỉ của Hựu Thiên Thuần hoàng hậu (1868 – 1944), hay bà Tiên Cung, vợ hai của vua Đồng Khánh, mẹ đẻ của vua Khải Định. Lăng mộ này có kiến trúc tương tự lăng Thánh Cung nhưng có khuôn viên rộng hơn, được bảo tồn nguyên vẹn hơn. 10. Lăng Từ Cung nằm trên một ngọn đồi gần lăng Thánh Cung, là lăng mộ của Từ Cung hoàng thái hậu (1890-1980), vợ vua Khải Định, mẹ vua Bảo Đại. Bà là hoàng thái hậu cuối cùng của nhà nước phong kiến Việt Nam. Mời quý độc giả xem video: Huế - Bóng Dáng Kinh Đô Xưa | VTV Travel.