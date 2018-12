10 công trình nổi tiếng ẩn giấu bí mật gây sốc khó ngờ

1. Câu lạc bộ bí mật 33 của Disneyland: Ở trung tâm Quảng trường New Orleans của Disneyland có một nhà hàng độc quyền cực kỳ bí mật - Club 33. Walt Disney cần một nơi phục vụ mục đích giải trí dành riêng cho các nhà tài trợ, người nổi tiếng và chính trị gia. Thật không may, công trình chỉ chính thức được khai trương vào tháng 5/1967 - vài tháng sau khi Walt Disney qua đời. Để trở thành thành viên của câu lạc bộ, bạn phải trả phí tham gia lên tới 25 nghìn USD và phí thành viên thường niên vào khoảng 10 nghìn USD. 2. Căn hộ bí mật của Eiffel Gustav: Tháp Eiffel được hoàn tất vào năm năm 1889 và nhanh chóng trở thành biểu tượng nước Pháp và nhà thiết kế Gustav Eiffel cũng không xây dựng cho riêng mình một căn hộ nhỏ ngay trên đỉnh tháp. Nhiều người thuộc tầng lớp cao cấp trong xã hội Paris lúc bấy giờ đã tỏ ý muốn thuê căn hộ đặc biệt này, nhưng Eiffel từ chối tất cả. Ông thích sử dụng nó để trầm ngâm suy nghĩ và tiếp những vị khách nổi tiếng như Thomas Edison. Ngày nay, căn hộ được trưng bày cho du khách đến và tham gia. 3. Toa tàu số 61 tại Nhà ga Trung tâm ở thành phố New York: Nằm sâu phía dưới nhà ga Trung tâm tại thành phố New York là một toa tàu bị bỏ hoang đã tồn tại từ những năm 1930 của thế kỷ trước. Mục đích của nó chỉ để phục vụ một vị khách hết sức đặc biệt: cố tổng thống Mỹ Franklin Delano Roosevelt. Do không muốn để bất cứ ai phải chứng kiến cảnh ông ngồi trên chiếc xe lăn vì chứng bại liệt, chính phủ Mỹ khi đó quyết định cất riêng 1 toa tàu đặc biệt chuyên chở vị tổng thống về quê hương. Tuy chưa có thông tin chính xác, nhiều người đồn đoán rằng nó vẫn được sử dụng như một lối thoát hiểm ngầm dành riêng cho tổng thống hoặc những người nổi tiếng có dịp ghé thăm New York. 4. Ban công tầng 103 tại tòa tháp Empire State: Khách du lịch khi ghé thăm tòa tháp Empire State thường chỉ lên đến tầng thứ 86. Nếu muốn ngắm nhìn toàn cảnh hơn, có lẽ họ sẽ đứng ở ban công kính tại tầng 102. Nhưng rất ít người biết rằng ngay trên đó, còn có 1 tầng tham quan nữa - tầng 103, và không dành cho những người yếu tim. 5. Căn phòng bí mật tại Thư viện Quốc gia Ấn Độ: Lịch sử của Thư viện Quốc gia bắt đầu những ngày thời kỳ Raj thuộc Anh. Đó là lý do tại sao các nhà khảo cổ đã rất vui mừng khi khám phá một căn phòng bí ẩn trong tòa nhà 250 năm tuổi. Một căn phòng mà không ai biết và không ai có thể vào được vì nó không có cửa, cửa sổ, hay thậm chí là cửa bẫy. Các nhà khoa học nghĩ rằng đây có thể là một phòng tra tấn, hoặc có thể cất chứa kho báu. Nhưng tất cả đều sai khi hóa ra căn phòng chỉ chứa toàn bùn. 6. Tòa nhà bí ẩn nằm giữa Quảng trường Thời đại: Không phải lúc nào những địa danh bí ẩn nào cũng được cất giấu kĩ càng. Đôi khi chúng hiện ngay trước mắt mà chúng ta không hay biết. Quảng trường Thời đại nổi tiếng là nơi quả Quả Cầu Pha Lê được thả xuống vào thời khắc đếm ngược từ năm cũ sang năm mới. Walgreens thuê 3 tầng đầu tiên. Những tầng trên cùng do Đội Quản lý Quảng trường Thời đại thuê lại nhằm phục vụ các màn biểu diễn đêm giao thừa. Và ở những tầng dưới, tòa nhà này hoàn toàn trống không. 7. Câu lạc bộ quần vợt Vanderbilt tại Nhà ga Trung tâm thành phố New York: Một bí mật khác của Nhà ga Trung tâm thành phố New York kể từ những năm 1960 nằm tại những sân quần vợt được ẩn giấu ở tầng trên cùng của nhà ga. Ban đầu nó được mở cửa cho công chúng đến tham quan, nhưng vào năm 1984, tỉ phú Donald Trump đã quyết định mua lại sân quần vợt trên và biến nó trở thành 1 câu lạc bộ tư chỉ dành để tiếp đón những doanh nhân hay giới thượng lưu đến chơi tennis. Năm 2009, Câu lạc bộ tennis Vanderbilt bị đóng cửa và được dùng như phòng chờ cho nhân viên nhà ga phía bắc nghỉ ngơi. Vào năm 2011, các tòa án mới đã được xây dựng và Câu lạc bộ Tennis Vanderbilt chuyển lên tầng 4 mới được xây dựng. 8. Phần tàn dư bị chôn vùi dưới con đường cổ phía dưới đường phố London: Ngay tại giao lộ giữa Đường Charing Cross và Phố Old Compton tại Soho, bạn sẽ tìm thấy một địa danh bí ẩn. Nếu bạn đứng ngay tại đó và nhìn xuống song sắt kim loại trên mặt đất, bạn sẽ thấy 2 tên đường phố mang phong cách Victoria trên bức tường bên dưới mặt đất, và phần nào tàn dư bị lãng quên của London cũ, một phần của con đường xưa - Đường Little Compton. Thời điểm đó, chiều cao của mặt đường còn khá thấp và có một ngôi nhà công cộng ở góc của Soho. Năm 1896, với việc xây dựng đường Charing Cross, nền đất mặt đường được nâng lên đáng kể, biến đường nhỏ Little Compton trở thành 1 đường hầm ngầm dưới lòng đất. 9. Phòng khiêu vũ nằm phía dưới nhà ga phố Flinders, Úc: Tại gác thượng của một trong những nhà ga tàu điện ngầm sôi động nhất nước Úc, người ta phát hiện ra một khán phòng khiêu vũ xinh đẹp bị bỏ hoang. Không gian này ban đầu là giảng đường của Viện Đường sắt Victoria. Cho đến giữa thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước, đây là nơi tổ chức các buổi khiêu vũ dành cho công chúng trong thời gian chờ tàu, và người ta chỉ rời khỏi đây sau khi chuyến tàu về nhà cập bến nhà ga. 10. Bức tượng The Colossus of the Apennines: Bức tượng này được xây dựng và chế tác từ thế kỷ thứ 16, và từ đó người ta đã cất giấu nhiều bí ẩn thú vị liên quan đến phiến đá này. Từ bàn tay trái của bức tượng phun trào nước từ một dòng suối ngầm. Và cũng có tin đồn rằng không gian trong đầu bức tượng đặt lò sưởi, vì vậy khi châm lửa đốt lên thì khói sẽ tỏa ra theo đường mũi của bức tượng. Nhìn từ xa, trông không khác gì vị thần đang nổi cơn thịnh nộ cả.

