10 công trình kiến trúc của con người bị tự nhiên... "chiếm giữ"

1.Tháp nhà thờ Graun, ở hồ Reschen (Ý): Nhà thờ Graun trên hồ Reschen ở Nam Tyrol (Ý), từng là một nhà thờ được nhiều người lui tới. Tuy nhiên, một hồ nhân tạo đã được xây dựng vào năm 1950 để cung cấp cho thị trấn điện, đã nhấn chìm nhà thờ lịch sử nằm giữa lòng hồ. Ngày nay, tất cả những gì còn lại có thể nhìn thấy về công trình này chỉ là tháp chuông nằm giữa hồ nước. 2.Đảo Ross, thuộc Quần đảo Andaman và Nicobar (Ấn Độ): Nơi đây từng được gọi là "Paris của phương Đông". Cư dân Anh (khi Chính phủ Anh cai trị Ấn Độ) đã biến nó thành nhà của họ với các vũ trường, tiệm bánh, câu lạc bộ, bể bơi và vườn. Sau khi trở lại quyền sở hữu của Ấn Độ, hòn đảo dường như bị lãng quên. Ngày nay, các nhóm du lịch tham quan đảo này gần như mỗi ngày, bởi nó có phong cảnh rất đẹp, nhưng còn khá hoang sơ 3. Nhà hát Orpheum thuộc New Bedford, bang Massachusetts (Mỹ): Vào thời hoàng kim, Nhà hát Orpheum là một ví dụ điển hình của kiến trúc Beaux-Arts, với kiến trúc mái bằng và thiết kế đối xứng. Nội thất của nhà hát cũng ấn tượng không kém. Nhà hát Orpheum lần đầu tiên được mở cửa vào ngày 15/4/1912, cùng thời gian tàu Titanic bị chìm, rồi dần dần bị đóng cửa vào năm 1962. Cho đến nay, Nhà hát Orpheum chưa bao giờ mở cửa trở lại. Trong khi các nhà thám hiểm đô thị đị phương cho rằng, công trình bị... ma ám. 4.Lâu đài Bannerman, Beacon, New York (Mỹ): Nằm trên đảo Pollepel bên sông Hudson, lâu đài Bannerman từng đóng vai trò là nơi cất giữ vũ khí cho Frank Bannerman, một đại lý đạn dược người Scotland ở thành phố New York. Lâu đài do Bannerman và vợ xây dựng rất quyến rũ, được dùng để ở vào mùa hè. Ngày nay, địa điểm này như bị lãng quên và chỉ là nơi thăm viếng của số ít du khách quan tâm đến địa điểm lịch sử này. 5.Nhà ga trung tâm Michigan ở Detroit, Michigan (Mỹ): Mặc dù Ga Trung tâm Michigan đã từng là ga tàu cao nhất thế giới, nhưng nó đã bị bỏ hoang từ năm 1988. 6. Trại trẻ mồ côi Rum, Büyükada, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ): Tòa nhà gỗ lớn này ở Büyükada, ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu nó được thiết kế để trở thành một khách sạn và sòng bạc sang trọng. Tuy nhiên, cuối cùng nó biến thành trại trẻ mồ côi vào đầu thế kỷ 20 và rồi bị bỏ hoang. Đây là tòa nhà gỗ lịch sử lớn nhất châu Âu, theo Quỹ Di tích Thế giới. 7. Pompeii, Ý: Một trong những vụ phun trào nổi tiếng nhất mọi thời đại vào năm 79 sau Công nguyên của núi Vesuvius, đã chôn vùi hoàn toàn Pompeii - thành phố La Mã cổ đại dưới một "tấm chăn dày" của tro núi lửa. Thành phố này đã bị bỏ hoang gần 2.000 năm, cho đến khi các nhà thám hiểm phát hiện ra nó vẫn còn khá nguyên vẹn, bên dưới mặt đất và những mảnh vụn vào năm 1748. 8. Ngọn hải đăng Mys Aniva, đảo Sakhalin (Nga): Ngọn hải đăng được xây dựng bởi các kỹ sư Nhật Bản vào năm 1939. Ngọn hải đăng Mys Aniva nằm trên bờ biển với những mỏm đá xung quanh, đang bị bỏ hoang và bào mòn. 9. Ngôi nhà mái vòm, đảo Marco, Florida (Mỹ): Bob Lee đã xây dựng những ngôi nhà mái vòm vào năm 1981 làm nơi nghỉ ngơi thân thiện với môi trường và khép kín cho gia đình của mình trên đảo Marco, Florida. Qua thời gian, sự xói mòn của nước biển đã khiến khối kiến trúc này trở nên hoang vắng. Mặc dù ngày nay không thể sử dụng, nhưng các cấu trúc giống như lều tuyết vẫn sừng sững ngoài khơi đảo Marco. 10. Tòa nhà Sathorn "Tháp ma", Bangkok (Thái Lan): Thường được gọi là "Tháp ma", tòa nhà độc đáo Sathorn ở Bangkok là một tòa nhà chọc trời (khi nó được xây dựng) đang bị bỏ hoang với những bí ẩn. Tòa nhà cao tầng sang trọng này được xây dựng vào những năm 1990, nhưng việc xây dựng đã bị dừng đột ngột sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Kết quả là tòa nhà đã rơi vào mục nát và trở thành thiên đường cho những người ưa khám phá đến đây. Ngoài là điểm đến check-in, đây cũng là thiên đường cho giới graffiti trổ tài.

