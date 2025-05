Khi nào rước xá lợi Đức Phật về chùa Chuông - Hưng Yên?

Ngày 18/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của người dân về chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Tam Chúc (thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Theo cơ quan Công an, lợi dụng sự đông đúc trong quá trình người dân về chiêm bái xá lợi Đức Phật, các đối tượng đã trộm cắp 19 điện thoại di động các loại, 15 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.