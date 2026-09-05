Khánh thành 2 trường học phổ thông nội trú vùng biên ở Hà Tĩnh

Hai ngôi trường mới khang trang, đồng bộ mang đến một môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên, mở thêm cơ hội để các em phát triển...

Sáng 5/9, cùng với cả nước, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 và khánh thành 2 trường phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 và Hương Khê.

Theo đó, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Kim 1 và Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hương Khê là 2 trong tổng số 7 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới được đầu tư tại Hà Tĩnh trong giai đoạn 2025-2026.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Kim 1 và Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hương Khê được khởi công năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện vận hành và hoạt động, dạy học.

Hai trường có tổng số 75 lớp và 2.916 học sinh. Trong đó, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hương Khê có 39 lớp, 1.640 học sinh; Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Kim 1 có 36 lớp, 1.251 học sinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1.

Được biết, để đưa Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Kim 1 và Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Hương Khê vào hoạt động từ năm học 2026-2027, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư triển khai các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ, tuyển sinh, kinh phí hoạt động, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ học tập, ăn ở, sinh hoạt của giáo viên, học sinh.

Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí nguồn kinh phí hoạt động của hai trường trong học kỳ I năm học 2026-2027 từ nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2026; bổ sung 12,259 tỷ đồng để thực hiện các chính sách đối với học sinh theo Nghị định số 188/2026/NĐ-CP của Chính phủ và hỗ trợ mỗi địa phương 500 triệu đồng để mua sắm bổ sung một số trang thiết bị thiết yếu phục vụ vận hành nhà trường.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 nhìn từ trên cao.

Với cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ, hai ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới sẽ giúp cho các em có môi trường học tập tốt với đầy đủ tiện nghi và đồ dùng học tập trong năm học mới. Đồng thời, giúp các em học sinh khu vực miền núi, vùng khó khăn có nhiều cơ hội để tham gia các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động giáo dục có chiều sâu như giáo dục STEM/STEAM, giáo dục kỹ năng sống, tham gia các câu lạc bộ trong nhà trường và được Nhà nước hỗ trợ bán trú, nội trú.

Việc đầu tư xây dựng các trường học vùng biên giới không chỉ bổ sung phòng học, chỗ ở, điều kiện sinh hoạt cho học sinh vùng biên mà còn tạo điều kiện để các em được giáo dục toàn diện cả về trí tuệ, thể chất, đồng thời góp phần phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chủ trương xây dựng trường học tại các xã biên giới, Hà Tĩnh triển khai 7 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS. Năm học 2026-2027, 2 trường đầu tiên được hoàn thành, đưa vào sử dụng và đón học sinh là Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Khê. 5 trường còn lại tại Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân và Hương Bình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm học 2027-2028.