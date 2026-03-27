Nghi vấn năng lực thi công và mức giảm giá thầu "lạ" của Công ty Điện Hoàng Quân [Kỳ 2]

Trúng gói thầu với mức tiết kiệm lên đến 30% tại phường Nam Nha Trang, Công ty Điện Hoàng Quân đặt ra bài toán về chất lượng công trình khi quy mô nhân sự của doanh nghiệp này rất hạn chế.

Hải Anh

Tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của Công ty TNHH SX-TM Tư vấn Xây dựng Điện Hoàng Quân, quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy ngoài các gói chỉ định thầu, doanh nghiệp này còn gây bất ngờ khi trúng thầu tại các gói đấu thầu rộng rãi với mức tiết kiệm siêu cao.

Điển hình tại gói thầu B1: Thi công xây dựng thuộc dự án tại phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Theo biên bản mở thầu ngày 23/12/2025, gói thầu này có giá dự toán khoảng 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty TNHH SX-TM Tư vấn Xây dựng Điện Hoàng Quân đã vượt qua nhiều đối thủ để trúng thầu với giá 2.600.741.000 đồng. Như vậy, mức tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này lên tới khoảng 30% (tương đương giảm hơn 1,1 tỷ đồng).

Mặc dù việc tiết kiệm ngân sách là tín hiệu đáng mừng, nhưng mức giảm giá sâu tới 30% tại một gói thầu xây lắp hạ tầng là điều khá hy hữu. Đối chiếu với dữ liệu chung, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này thường duy trì ở mức 94,91%. Sự biến động bất thường này khiến giới chuyên môn đặt nghi vấn về tính khả thi trong phương án thi công và chất lượng vật tư đầu vào của dự án.

Đặc biệt, theo thông tin đăng ký, Công ty TNHH SX-TM Tư vấn Xây dựng Điện Hoàng Quân chỉ có 09 nhân viên và được xếp vào nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong khi đó, tính đến tháng 03/2026, doanh nghiệp này cùng lúc triển khai nhiều dự án tại các phường Ninh Hòa, Nam Nha Trang, Tây Nha Trang....

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) chia sẻ: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, nhà thầu phải đảm bảo năng lực hành vi dân sự, năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự. Việc một doanh nghiệp siêu nhỏ trúng thầu dày đặc và bỏ giá thấp kỷ lục cần được cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ khâu huy động nhân sự và thiết bị thực tế tại hiện trường. Nếu không đảm bảo đúng hồ sơ dự thầu (E-HSDT), chủ đầu tư cần có biện pháp xử lý nghiêm để tránh tình trạng công trình chậm tiến độ hoặc kém chất lượng".

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng nêu quan điểm: "Mức tiết kiệm cao trên 15% thường được coi là bất thường trong xây lắp. Chủ đầu tư là UBND các phường cần thực hiện đúng trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật Đấu thầu 2023 để làm rõ vì sao có sự chênh lệch lớn như vậy và phương án quản lý rủi ro của nhà thầu là gì".

Bên cạnh mảng xây lắp, Công ty TNHH SX-TM Tư vấn Xây dựng Điện Hoàng Quân còn hoạt động mạnh trong lĩnh vực tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công. Việc một doanh nghiệp vừa thi công, vừa tư vấn giám sát (tại các gói thầu khác nhau nhưng trong cùng địa bàn tỉnh) cũng cần được rà soát để đảm bảo tính khách quan, tránh hiện tượng "vừa đá bóng vừa thổi còi" trong hệ sinh thái đấu thầu tại Khánh Hòa.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

Đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự

Đánh giá năng lực và kinh nghiệm là bước bắt buộc để sàng lọc nhà thầu có đủ khả năng thực hiện dự án. Theo Điều 58 Luật Đấu thầu, hồ sơ mời thầu phải quy định rõ các tiêu chí về hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã thực hiện (về tính chất, quy mô). . Theo Điểm a Khoản 4 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá theo tiêu chí "đạt" hoặc "không đạt".

Nội dung đánh giá bao gồm: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa/xây lắp tương tự; năng lực sản xuất (nếu có); năng lực tài chính và khả năng huy động nhân sự, máy móc.

Một trong những quy định quan trọng là việc thay thế nhân sự và thiết bị. Theo Khoản 2 Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu nhân sự chủ chốt hoặc thiết bị nhà thầu đề xuất không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư được phép cho nhà thầu bổ sung, thay thế một lần duy nhất trong một khoảng thời gian phù hợp. Đối với đấu thầu trong nước, tổ chuyên gia sẽ đánh giá nội dung này trên cơ sở cam kết trong đơn dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu xếp hạng thứ nhất mới phải thực hiện đối chiếu chi tiết tài liệu chứng minh.

Đặc biệt, pháp luật năm 2026 nghiêm cấm hành vi gian lận thông tin về năng lực. Nếu nhà thầu cố ý kê khai nhân sự hoặc hợp đồng tương tự không trung thực nhằm làm sai lệch kết quả, hồ sơ sẽ bị loại ngay lập tức và bị xử lý theo quy định về hành vi bị cấm tại Điều 16 Luật Đấu thầu. Việc đánh giá năng lực hiện nay còn được hỗ trợ bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu, nơi lưu trữ lịch sử trúng thầu và chất lượng thực hiện hợp đồng thực tế, đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối.

