Công ty Chánh Hằng trúng gói thầu xây lắp hơn 11 tỷ đồng tại xã Diên Điền

Mới đây, UBND xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng phần công việc còn lại" thuộc dự án "Cầu Mương Quan, xã Diên Phú". Đây là dự án hạ tầng giao thông quan trọng sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương sau khi phải tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn đơn vị thay thế.

Theo Quyết định số 239/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Diên Điền Phan Văn Trí ký phê duyệt ngày 26/05/2026, đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH Một thành viên Chánh Hằng. Giá trị trúng thầu chính thức của gói thầu xây lắp này là 11.152.979.000 đồng. So với giá gói thầu phê duyệt ban đầu là 11.380.602.000 đồng, cuộc thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 2%, tương đương với 227.623.000 đồng. Phương thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng là đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong vòng 120 ngày.

Quyết định số 239/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng phần công việc còn lại" thuộc dự án "Cầu Mương Quan, xã Diên Phú". (Nguồn MSC)

Hồ sơ lịch sử cuộc thầu thể hiện gói thầu này phát sinh sau một diễn biến pháp lý đáng chú ý trước đó. Cụ thể, ngày 31/10/2025, UBND xã Diên Điền đã ban hành Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng công trình đối với đơn vị cũ là liên danh Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa do không bảo đảm tiến độ. Việc chấm dứt hợp đồng và tổ chức đấu thầu rộng rãi công khai phần khối lượng còn lại là giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá E-HSDT ghi nhận có hai nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu hợp lệ qua mạng. Đơn vị đối đầu trực tiếp với Công ty TNHH Một thành viên Chánh Hằng tại cuộc thầu này là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân. Biên bản mở thầu ghi nhận Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân đưa ra giá dự thầu ban đầu là 11.389.035.194 đồng, đi kèm hiệu lực giảm giá 2%. Sau khi áp dụng tỷ lệ giảm giá, giá dự thầu sau cùng của đơn vị này được xác định là 11.161.254.490 đồng.

Hội đồng đánh giá hồ sơ xác định cả hai nhà thầu đều đáp ứng các yêu cầu về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, căn cứ vào phương thức xếp hạng giá dự thầu sau giảm giá, Công ty TNHH Một thành viên Chánh Hằng có bước giá thấp hơn đối thủ khoảng 8.200.000 đồng, qua đó xếp hạng thứ nhất và được phê duyệt trúng thầu. Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân xếp hạng thứ hai và không được lựa chọn.

Trích xuất dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Chánh Hằng (mã số doanh nghiệp 4200810915, có trụ sở chính tại Tổ Dân Phố Phước Đa 1, Phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) do ông Nguyễn Ngọc Chánh làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, là một đơn vị có tần suất tham gia đấu thầu rất lớn. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 150 gói thầu, trong đó trúng 33 gói, trượt 112 gói, 2 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy, với tổng giá trị các gói thầu trúng đạt hơn 331.000.000.000 đồng. Đáng chú ý, dữ liệu lịch sử ghi nhận Công ty TNHH Một thành viên Chánh Hằng và Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân là những đối thủ quen thuộc khi từng chạm trán trực tiếp với nhau tại 34 gói thầu trên địa bàn.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc chủ đầu tư kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với các nhà thầu chậm tiến độ, sau đó tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng để tìm kiếm đơn vị thay thế là bước đi đúng đắn, tuân thủ nghiêm túc quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Cơ chế này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho nguồn vốn ngân sách mà còn thúc đẩy tính cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình của các bên liên quan trong hoạt động đầu tư công".

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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