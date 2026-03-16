Khánh Hòa: Công ty Khang Minh "một mình một chợ" trúng gói xây lắp tại xã Vĩnh Hải [Kỳ 1]

Dù chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt mức thấp, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh vẫn được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp tại xã Vĩnh Hải.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh (có mã số doanh nghiệp: 4500499994; trụ sở tại số 03 Tôn Thất Thuyết, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) vừa được công bố trúng gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đáng chú ý, đây là gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng chỉ có duy nhất doanh nghiệp này tham gia dự thầu.

Cụ thể, tại Quyết định số 113/QĐ-BQL ngày 10/03/2026 do bà Đỗ Thị Minh Linh, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất xã Vĩnh Hải ký, đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa tuyến đường và hệ thống thoát nước trong khu dân cư. Theo quyết định này, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh là đơn vị trúng thầu.

Gói thầu số 06 (mã số E-TBMT: IB2600070810) có giá dự toán được duyệt là 2.644.856.716 đồng. Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh trúng thầu với giá 2.616.825.641 đồng. Như vậy, qua đấu thầu, gói thầu này tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 28.031.075 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,06%.

Nguồn MSC

Biên bản mở thầu ngày 06/03/2026 ghi nhận, đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh nộp hồ sơ dự thầu. Theo báo cáo đánh giá E-HSDT số 47/2026/BC-ĐLNT do Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận lập, nhà thầu này đạt tất cả các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Thời gian thực hiện gói thầu được quy định là 120 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng áp dụng là trọn gói. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ kế hoạch đầu tư công năm 2025 (bổ sung có mục tiêu) theo Quyết định số 1432/QĐ-UBND của UBND xã Vĩnh Hải.

Bình luận về tình trạng "một mình một chợ" trong đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Việc chỉ có một nhà thầu tham gia dự thầu dù là đấu thầu rộng rãi hay chào hàng cạnh tranh qua mạng thường dẫn đến tính cạnh tranh không cao. Điều này dễ kéo theo hệ quả là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách không đạt như kỳ vọng."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Theo Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, mục tiêu cao nhất của công tác đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Khi một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, dư luận có quyền đặt nghi vấn về tính thực chất của quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, cũng như trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc mời thầu và thẩm định giá."

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự việc diễn ra tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, một trong những đơn vị hành chính cấp xã sau khi Việt Nam thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh thành từ ngày 01/07/2025 (hiện cả nước chỉ còn 34 tỉnh/thành phố và bỏ cấp chính quyền huyện). Trong bối cảnh phân cấp quản lý mới, vai trò giám sát của các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đối với các gói thầu xây lắp cấp xã là vô cùng quan trọng để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Nhà thầu Khang Minh: Hiệu suất trúng thầu "khủng" tại các đơn vị quen mặt