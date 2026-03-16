Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Khánh Hòa: Công ty Khang Minh "một mình một chợ" trúng gói xây lắp tại xã Vĩnh Hải [Kỳ 1]

Dù chỉ có duy nhất một nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt mức thấp, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh vẫn được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp tại xã Vĩnh Hải.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh (có mã số doanh nghiệp: 4500499994; trụ sở tại số 03 Tôn Thất Thuyết, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) vừa được công bố trúng gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đáng chú ý, đây là gói thầu được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng nhưng chỉ có duy nhất doanh nghiệp này tham gia dự thầu.

Cụ thể, tại Quyết định số 113/QĐ-BQL ngày 10/03/2026 do bà Đỗ Thị Minh Linh, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất xã Vĩnh Hải ký, đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Khắc phục, sửa chữa tuyến đường và hệ thống thoát nước trong khu dân cư. Theo quyết định này, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh là đơn vị trúng thầu.

Gói thầu số 06 (mã số E-TBMT: IB2600070810) có giá dự toán được duyệt là 2.644.856.716 đồng. Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh trúng thầu với giá 2.616.825.641 đồng. Như vậy, qua đấu thầu, gói thầu này tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 28.031.075 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,06%.

Nguồn MSC

Biên bản mở thầu ngày 06/03/2026 ghi nhận, đến thời điểm đóng thầu chỉ có duy nhất Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Khang Minh nộp hồ sơ dự thầu. Theo báo cáo đánh giá E-HSDT số 47/2026/BC-ĐLNT do Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận lập, nhà thầu này đạt tất cả các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật.

Thời gian thực hiện gói thầu được quy định là 120 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Loại hợp đồng áp dụng là trọn gói. Nguồn vốn thực hiện dự án được trích từ kế hoạch đầu tư công năm 2025 (bổ sung có mục tiêu) theo Quyết định số 1432/QĐ-UBND của UBND xã Vĩnh Hải.

Bình luận về tình trạng "một mình một chợ" trong đấu thầu, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt cho rằng: "Việc chỉ có một nhà thầu tham gia dự thầu dù là đấu thầu rộng rãi hay chào hàng cạnh tranh qua mạng thường dẫn đến tính cạnh tranh không cao. Điều này dễ kéo theo hệ quả là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách không đạt như kỳ vọng."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Theo Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, mục tiêu cao nhất của công tác đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Khi một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, dư luận có quyền đặt nghi vấn về tính thực chất của quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, cũng như trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc mời thầu và thẩm định giá."

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự việc diễn ra tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, một trong những đơn vị hành chính cấp xã sau khi Việt Nam thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh thành từ ngày 01/07/2025 (hiện cả nước chỉ còn 34 tỉnh/thành phố và bỏ cấp chính quyền huyện). Trong bối cảnh phân cấp quản lý mới, vai trò giám sát của các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đối với các gói thầu xây lắp cấp xã là vô cùng quan trọng để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Nhà thầu Khang Minh: Hiệu suất trúng thầu "khủng" tại các đơn vị quen mặt

#Khang Minh #đấu thầu #xây lắp #Khánh Hòa #Vĩnh Hải #tỷ lệ tiết kiệm

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Vượt qua hai đối thủ, Công ty Khải Việt trúng gói thầu hơn 3,3 tỷ tại phường Tân Mỹ

Vượt qua 2 đối thủ, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Khải Việt đã chính thức trở thành đơn vị thực hiện cải tạo Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại phường Tân Mỹ

Mới đây, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Tân Mỹ đã ký Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị, thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Đại Kim Tuấn Đắk Nông được chỉ định gói thầu 1,7 tỷ tại xã Tuy Đức

Chỉ với mức giảm giá chưa đến 4 triệu đồng so với giá dự toán, công ty TNHH MTV Đại Kim Tuấn Đắk Nông đã được lựa chọn thực hiện gói thầu chiếu sáng xã Tuy Đức.

Ngày 09/02/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Tuy Đức đã ký ban hành Quyết định số 39/QĐ-KT phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng trung tâm xã Tuy Đức. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là công ty TNHH MTV Đại Kim Tuấn Đắk Nông.

Theo hồ sơ, giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.771.821.000 đồng. Tuy nhiên, giá chỉ định thầu mà đơn vị này được hưởng là 1.768.627.000 đồng. Như vậy, qua quá trình thương thảo, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt khoảng hơn 3 triệu đồng, tương ứng với tỉ lệ 0,18%. Đây là con số khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng vốn đầu tư phát triển xã.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Xuân Sơn được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 2,6 tỷ tại xã Trường Xuân

Qua chỉ định thầu rút gọn, Công ty Xuân Sơn trúng gói sửa chữa trụ sở xã Trường Xuân với giá trị hơn 2,6 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0 đồng.

Ngày 03/03/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Trường Xuân đã ký Quyết định số 103/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Trường Xuân. Đáng chú ý, gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, một phương thức thường được áp dụng cho các trường hợp cấp bách hoặc gói thầu có giá trị nhỏ theo quy định.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Xây dựng – Thương Mại – Dịch vụ Xuân Sơn (Công ty Xuân Sơn), có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng. Giá trị gói thầu được phê duyệt là 2.623.646.000 đồng. Đáng nói, giá trúng thầu của Công ty Xuân Sơn cũng chính xác là 2.623.646.000 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt mức 0 đồng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới