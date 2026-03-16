Vượt qua hai đối thủ, Công ty Khải Việt trúng gói thầu hơn 3,3 tỷ tại phường Tân Mỹ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại phường Tân Mỹ

Mới đây, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Tân Mỹ đã ký Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị, thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Mỹ.

Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Dự án có giá dự toán là 3.495.179.838 đồng. Theo kết quả mở thầu ngày 12/02/2026, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Khải Việt (sau đây gọi tắt là Công ty Khải Việt) đã trúng thầu với giá 3.393.101.903 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm đạt khoảng 2,9% cho ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện hợp đồng được ấn định là 120 ngày.

Lỗi sơ đẳng khiến đối thủ bị loại sớm

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia thực hiện, cuộc thầu ghi nhận sự tham gia của 03 đơn vị. Tuy nhiên, Công ty TNHH Phát triển Kiến trúc Xanh Miền Nam đã bị loại ngay tại bước đánh giá năng lực và kỹ thuật.

Cụ thể, các hợp đồng tương tự mà nhà thầu này kê khai bị đánh giá là không phù hợp vì thiếu thiết bị điều hòa không khí và không chứng minh được cấp công trình tương đương. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng không trình bày được bản vẽ biện pháp thi công cho hạng mục bậc cấp sảnh chính – một thiếu sót cơ bản dẫn đến việc bị loại sớm khỏi cuộc chơi

Trong khi đó, Liên danh Tân Mỹ (gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Âu Lạc - Công ty Cổ phần Sản xuất nội thất DLT) dù đạt kỹ thuật nhưng do giá dự thầu cao hơn nên xếp hạng thứ hai. Việc một nhà thầu dày dạn như Công ty Khải Việt vượt qua các đối thủ không gây quá nhiều bất ngờ cho giới quan sát.

"Sức khỏe" năng lực Công ty Khải Việt

Công ty Khải Việt (MSDN: 0305549926) có trụ sở tại số 14 Đường Số 59, Phường Bình Trưng, TP HCM. Đây là doanh nghiệp có thâm niên hoạt động từ năm 2008 dưới sự điều hành của ông Nguyễn Việt Khải. Tính đến nay, nhà thầu này đã tham gia 56 gói thầu, trúng 49 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 133 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2025, nhà thầu này liên tiếp ghi tên mình vào các quyết định phê duyệt trúng thầu tại khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận. Cụ thể:

Gói thầu: Sửa chữa, cải tạo kho hồ sơ bệnh án và tường rào khu vực nhà xe (Chủ đầu tư: Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp). Giá trúng thầu: 224.799.833 đồng.



Gói thầu: Cải tạo sửa chữa lam gió hội trường (Chủ đầu tư: Trường Đại học Sài Gòn). Giá trúng thầu: 412.522.710 đồng.



Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Chủ đầu tư: Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa). Giá trúng thầu 8.996.848.446 đồng.



Gói thầu: XL - Thi công sửa chữa công trình trụ sở làm việc (Chủ đầu tư: Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh). Giá trúng thầu: 12.908.120.775 đồng.



Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định Xây dựng). Giá trúng thầu: 4.549.552.784 đồng.

Góc nhìn từ các chuyên gia

Nhận định về kết quả này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Việc đánh giá hồ sơ dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật như bản vẽ biện pháp thi công là rất cần thiết để đảm bảo chất lượng công trình công cộng theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Việc Công ty Khải Việt đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này cho thấy sự chuẩn bị hồ sơ nghiêm túc của đơn vị."

Chuyên gia đấu thầu Lê Hân bổ sung: "Với lịch sử trúng thầu dày dạn, đặc biệt là các gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở cơ quan nhà nước và bệnh viện trong năm 2025, Công ty Khải Việt đang khẳng định thế mạnh trong phân khúc gói thầu hỗn hợp quy mô vừa và nhỏ. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ tiến độ 120 ngày để đảm bảo hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình."

Dự án cải tạo Trung tâm hành chính công phường Tân Mỹ kỳ vọng sẽ sớm hoàn thành, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính cho người dân địa phương trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính mới