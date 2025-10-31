Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khẩn cấp hỗ trợ các địa phương miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Thủ tướng yêu cầu: Bộ Tài chính khẩn trương xuất cấp gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác.

Theo Luân Dũng/Tiền phong

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện ngày 31/10 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn cấp hỗ trợ các địa phương miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và gió Đông trên cao, tại khu vực miền Trung đã xảy ra đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều hộ dân bị cô lập.

Khu vực miền Trung xảy ra đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Khu vực miền Trung xảy ra đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Để bảo đảm cuộc sống cho người dân, kịp thời xử lý môi trường sau mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo thẩm quyền xử lý, xuất cấp gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác.

Chỉ đạo Quân khu IV, Quân khu V và các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý ngay đề nghị hỗ trợ lương khô của các địa phương (trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 2 tấn lương khô).

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo bố trí phương tiện, lực lượng hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát gạo, lương khô đến tận tay người dân có nhu cầu được cứu trợ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu , theo thẩm quyền, chỉ đạo xử lý ngay việc hỗ trợ thuốc y tế, hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường sau lũ theo đề nghị của các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền việc hỗ trợ hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường, phòng, chống bệnh cho gia súc, gia cầm, ...; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau lũ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: phối hợp với các bộ tiếp nhận, phân bổ gạo, lương khô và các vật tư để vận chuyển, xuất cấp đến các hộ gia đình được hỗ trợ, không để người dân thiếu đói, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

tienphong.vn
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/chi-dao-moi-cua-chinh-phu-ve-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-o-mien-trung-post1792280.tpo
#Khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung #Hỗ trợ cứu đói và vật tư thiết yếu #Chỉ đạo xử lý môi trường sau lũ #Phân bổ nguồn lực và cứu trợ #Hợp tác giữa các bộ ngành và địa phương #Chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất

Bài liên quan

Xã hội

Các lực lượng chung tay giúp người dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở đất, các lực lượng được huy động tối đa cùng phương tiện khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

img-9811-1.jpg
Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó”, lực lượng Công an nhân dân đã và đang ngày đêm bám trụ, kịp thời hỗ trợ người dân Đà Nẵng khắc phục hậu quả, mang lại hơi ấm, niềm tin nơi tâm lũ.
img-9808-1.jpg
Các lực lượng cùng chính quyền ra quân dọn dẹp, khơi thông đường, hỗ trợ nhân dân thu dọn nhà cửa, trường học.
Xem chi tiết

Xã hội

Hà Tĩnh mưa xối xả, thuỷ điện Hố Hô xả lũ trên 1.100m³/s

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước từ thượng nguồn liên tục đổ về khiến mực nước hồ thủy điện Hố Hô dâng cao.

Tối 31/10, thông tin từ Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô cho biết, mực nước thượng lưu là 66,64m, mực nước hạ lưu là 24,3m; lưu lượng nước về hồ chứa của Nhà máy Thủy điện Hố Hô là 1.142m3/s. Do đó, Nhà máy đang xả tràn với lưu lượng 1.104m3/s.

Trước đó, vào lúc 6h sáng cùng ngày, Nhà máy Thủy điện Hố Hô điều tiết qua tràn 200 m3/s.

Xem chi tiết

Xã hội

Nghệ An chủ động ứng phó mưa lũ và sạt lở đất

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, từ đêm 30/10 đến ngày 01/11, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa ở phía Bắc phổ biến: 70 – 150mm, có nơi trên 200mm như Hoàng Mai, Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu; phía Nam phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm như Trường Vinh, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Kim Liên.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các phường, xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động ứng phó.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh

Ngày 31/10, diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.