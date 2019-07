Vợ chồng diều hâu tung hứng mồi trên không như diễn xiếc

Mới đây, khi đến thăm khu bảo tồn thiên nhiên Studi Marsh ở Canterbury, Anh, nhiếp ảnh gia nghiệp dư John Stein Moss ghi được những hình ảnh rất thú vị và ấn tượng, khi hai vợ chồng chim diều hâu tung hứng con mồi trên không vô cùng điệu nghệ. Theo thông tin đăng tải, khi đi săn theo đôi, sau khi bắt được con mồi, diều hâu sẽ tung hứng con mồi trên không trung. Những con mồi này bao gồm gà nhỏ, chuột, ếch... Theo nhiếp ảnh gia, hành động tung hứng con mồi trên không của đôi diều hâu đôi khi khiến con mồi rơi mất luôn. Mỗi lần làm rơi mất mồi, con diều hâu bắt hụt sẽ im lặng, còn đối phương sẽ kêu lên những tiếng kêu tỏ rõ sự thất vọng. Trong ảnh có thể nhìn thấy, con diều hâu trống bay vút lên cao, đem con mồi ném xuống dưới cho con diều hâu mái. Khiến những con mồi như gà con, chuột, ếch, thỏ con... bay lượn trên không trung như nhưng vật rơi tự do. Nhiếp ảnh gia John cho biết, anh tận mắt chứng kiến con diều hâu trống săn giết gà con và ếch làm thức ăn. Hành động tung hứng của đôi vợ chồng diều hâu có lẽ xuất phát tự sự tự tin cao độ vào bản lãnh săn mồi của loài chim này. Những con diều hâu mái thường xuyên bắt trúng con mồi được diều hâu trống tung hứng. Sau khi bắt được con mồi, diều hâu mái sẽ bay về tổ, cho chim non ăn dần. Nhiếp ảnh gia cũng chia sẻ thêm, theo quan sát của anh, có lúc chim mái không tiếp nổi con mồi, để con mồi rơi mất, diều hâu trống sẽ kêu lên những tiếng kêu thất vọng, ủ rũ. Đôi khi, để tăng tỷ lệ ném - bắt thành công, hai con chim sẽ bay rất gần, để con mái có thể dễ dàng bắt được con mồi do con trống ném. Bởi cảnh tượng này rất thú vị, nhiếp ảnh gia cho biết, anh đã chụp ảnh những con chim trong vòng 20 năm, thế nhưng bất cứ khi nào rảnh và thấy những con chim quay lại khu vực này, anh sẽ dành nhiều thời gian để quan sát chúng. "Đây rõ ràng không phải là một hành vi phát sinh. Nhưng tôi lần đầu tiên được chứng kiến loại hành vi này, tôi thấy nó rất thú vị", John nói. Anh cũng cho biết, những con mồi quá nhỏ, chim diều hâu lại bay cao, rất khó để nhìn thấy những con mồi bị bắt trong móng vuốt của diều hâu. May mắn thay, với máy ảnh, anh có thể nhìn rõ ràng hơn. Mời quý vị xem video: Khiếp đảm cảnh diều hâu ăn thịt con mồi

