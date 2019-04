Top chó dữ "dễ cắn người" được người Việt chuộng nuôi

Đứng đầu danh sách những giống chó nhập ngoại nguy hiểm ở Việt Nam là giống chó Rottweiler, hay còn gọi là rốt hoặc rotti, có nguồn gốc từ Đức. Đây là một giống chó chăn gia súc nhưng thường được huấn luyện để trở thành chó nghiệp vụ. Những giống chó hung dữ nếu được nuôi dưỡng không đúng cách có thể gây ra những trường hợp chó cắn người gây xót xa như thời gian gần đây. Hành vi nguy hiểm tiềm tàng trong Rottweilers thường do sự vô trách nhiệm, lạm dụng, bỏ bê, thiếu huấn luyện của con người. Sức mạnh của Rottweiler là rất đáng sợ vì lực cắn của chúng có thể lên đến 136kg. Chuyện chó Pitbull cắn chết người không còn là câu chuyện quá xa lạ. Giống chó Pitbull là giống chó dữ, hiếu chiến, bền bỉ, gan lỳ được mệnh danh là sát thủ máu lạnh hay còn được gọi là chó chiến binh hay võ sĩ giác đấu. Đây giống chó nhập ngoại có nguồn gốc từ Mỹ, đặc tính rất hung dữ và hiếu chiến. Nếu không được huấn luyện cẩn thận, Pitbull có thể gây ra những cuộc tấn công đẫm máu, kể cả với chủ của mình. Tiếp theo là giống chó Boxer hay còn gọi là chó võ sĩ. Đây là một giống chó chọi có nguồn gốc từ châu Âu do lai tạo với chó Bun. Giống chó này có tên như môn thể thao đấm bốc vì chúng rất thích sử dụng hai chân trước như các võ sĩ quyền Anh, đặc biệt là khi chiến đấu. Chúng khá cứng đầu và bướng bỉnh, việc huấn luyện phải thực hiện từ khi còn nhỏ. Đã có khá nhiều vụ chó Boxer tấn công con người được ghi nhận. Chó chăn cừu Đức Shepherds là một giống chó kích cỡ trung bình, xuất xứ từ Đức. Tại Việt Nam, giống chó này được gọi là chó Berger (béc giê hay bẹc giê), phiên âm từ tiếng Pháp berger cũng có nghĩa là chó chăn cừu. Tuy được ưa chuộng trên thế giới nhưng chúng cũng có tiếng hay cắn và vì lý do đó bị cấm nuôi ở một số nơi. Chó Husky,được xem là có ngoại hình và hành vi giống với tổ tiên của chúng là loài chó sói, có xu hướng đi lang thang và tìm cách trốn thoát sự tù túng. Husky cũngđược xem là bậc thầy đào tẩu, chúng có thể đào hầm phía dưới, gặm nát, hoặc nhảy qua hàng rào cao. Vì là giống chó có nhiều năng lượng nên đa phần có dấu hiệu tăng động, phá phách. Doberman là tên của một giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Đây là một giống chó hung dữ, khi cảm thấy có điều gì nguy hiểm đang xảy ra gia chủ, chúng sẵn sàng chơi "khô máu" với đối phương. Tại Thụy Sĩ, 8 trong 12 bang liệt Dobermann vào giống chó nguy hiểm, phải xin giấy phép nếu muốn nuôi loại chó này. Bang Wallis cấm cả việc nuôi, gây giống và nhập cảnh. Alaskan Malamut là một trong những giống chó nhập ngoại được ưa thích nhất bởi ngoại hình tuyệt đẹp và rất thông minh, luôn biết nghe lời và luôn nổi bật trong công việc. Tuy vậy, Alaskan có xu hướng trở nên dữ tợn khi bị biến động tinh thần. Trước đây, vụ việc bé gái 6 ngày tuổi được cho là bị chó Alaskan Malamute ăn mất đầu đã gây xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Chó ngao Tây Tạng Chow Chow, còn gọi là Đường khuyển hay chó của Đại Đường là một giống chó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong tiếng Trung, tên của loài chó này có nghĩa là chó sư tử xù. Đây là một loài chó nguy hiểm bởi chúng có thể tấn công nạn nhân với những vết cắn chết người. Hơn nữa, chó ngao Tây Tạng không hề thân thiện, luôn có ý thức bảo vệ chủ nhân và tài sản. Chó đốm hay còn gọi là chó Dalmatian là một giống chó nhà có nguồn gốc từ vùng Dalmatia, Croatia. Chúng rất năng động và thích chạy, cần có sự quan tâm của chủ, nếu không sẽ dễ bị rơi vào trạng thái stress và trở nên hung dữ. Đặc biệt, chó đốm "thù dai nhớ lâu", chúng có thể ghi nhớ cả trăm người đã hành hạ chúng để trả thù khi có dịp. Chó chọi Presa Canario là giống chó được đánh giá rất nguy hiểm. Khi đối mặt với kẻ thù, giống chó này sẵn sàng tử chiến với những miếng đòn có lực sát thương cao nhất. Bản tính hung dữ và cực nguy hiểm khi bị kích động, chó chọi Presa Canario được cho là một trong nhữnggiống chó nguy hiểm nhất thế giới. Mời quý vị xem video: Công an vào cuộc vụ đàn chó cắn bé trai. Nguồn video: VTC9

