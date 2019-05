Khả năng “siêu dị” của tôm hùm đất ít ai hay biết

Tôm hùm đất, còn gọi là tôm càng đỏ, tôm hùm đỏ (tên khoa học Cherax quadricarinatus) bị liệt vào danh mục sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu. Gần đây, loài tôm hùm này được nhập lậu ồ ạt vào Việt Nam từ Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phải gửi công văn hỏa tốc đề nghị tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường với sinh vật này. Theo các nghiên cứu khoa học, tôm hùm đất là loài có nhiều đặc điểm thú vị, gây bất ngờ. Sinh vật này là loài ăn tạp, có thể ăn cả động vật sống, động vật chết lẫn thực vật nên là loài động vật xâm lấn gây phá hoại mùa màng hay phá hủy chuỗi thức ăn, chúng còn đào hang sâu để trú ẩn để lẩn trốn kẻ thù nên có thể làm hỏng nền đất hay gây sói mòn sông, suối. Sống trong môi trường tự nhiên thuận lợi, tuổi thọ của một con tôm hùm đất có thể lên tới 30 năm. Chúng lớn rất nhanh ngay cả trong điều kiện ít nước. Khả năng "siêu dị" hơn của loài này nằm ở sức sống mãnh liệt của nó, là khả năng tái sinh lại chân hay càng nếu chúng bị đứt trong các cuộc chiến. Mùa khô chúng có thể chịu đựng khô hạn đến 4 tháng và vòng đời có thể kéo dài đến 6 năm. Tôm hùm đất có đặc tính sống bò đáy, thích đào hang, ưa tối, chuyên hoạt động về đêm. Chúng có thể đào hang trú ẩn sâu 100-200cm, có thể sống được cả ở dưới nước lẫn trên cạn và chịu được nhiệt độ 0-37 độ C. Nếu thiếu ôxy, nước sạch, thức ăn hoặc nước bị ô nhiễm tôm có thể bò ra khỏi nơi sinh sống. Khả năng thích nghi tốt với môi trường biến chúng trở thành những sinh vật ngoại lai có hại khi phát tán mầm dịch bệnh nấm tôm, virus gây bệnh đốm trắng cho tôm cũng như một số loài ký sinh trùng. Nguy hiểm hơn, nếu ăn sống thì con người có thể bị một loại giun nguy hiểm tấn công vào phổi, loài giun này thường sống ký sinh trong đầu tôm đất. Loài tôm này từng được nuôi thử nghiệm tại Việt Nam. Tuy nhiên, do nhận thấy mức độ nguy hại của nó đối với môi sinh và sản xuất nông nghiệp nên các nhà khoa học đã đề nghị loại bỏ ra khỏi danh sách loài thủy sản được phép nuôi trồng và cơ quan chức năng cũng đã cấm nuôi loài tôm này. Tác hại của tôm hùm đỏ rất lớn, chúng đào hang rất giỏi nên sẽ phá hại hệ thống kênh mương, có thể làm tan hoang các hệ sinh thái bản địa do ăn tạp. Chỉ trong vòng một tuần mới đây, lực lượng hải quan và biên phòng tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 7 vụ, thu gần 1 tấn tôm hùm đất nhập lậu vào Việt Nam, dấy lên những lo ngại về việc phát tán loài sinh vật ngoại lai nguy hiểm này ra môi trường. Mời quý vị xem video: Cận cảnh tôm hùm khổng lồ 40 tuổi nặng 6kg

