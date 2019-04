Hành trình giảm cân của mèo béo ú truyền cảm hứng

Bronso, một chú mèo siêu béo buộc phải giảm cân đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ quá trình giảm cân của mình. Trên trang Instagram, mèo béo ú Bronso có hàng chục ngàn người hâm mộ, theo dõi. Theo thông tin đăng tải, chú mèo Bronso, 4 tuổi, là mèo đực, bị dị tật bẩm sinh ở bàn chân trước. Ngón chân thứ nhất thuộc bàn chân trước của Bronso tương đối dài, giống như ngón tay cái của con người. Đồng thời, ngón này cũng tác biệt hơn so với các ngón khác. Anh Mike Wilson, một người yêu mèo và bạn gái của mình là cô Megan đã nhận nuôi chú mèo Bronso vào tháng 4 năm ngoái, để Bronso sống cùng với hai con mèo khác của họ. Có vẻ như cuộc sống an nhàn, sung sướng đã khiến Bronso tăng cân mất kiểm soát. Chú ta béo đều, bụng to như chiếc trống, gây ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Hầu hết, Bronso chỉ ngồi hoặc nằm, rất ít khi di chuyển nên đã béo lại càng béo thêm. Khi chú ta nặng tới gần 14kg, cơ thể béo ục ịch đã khiến cặp đôi Mike và Megan vô cùng ngạc nhiên, lo lắng. Họ bắt đầu lên kế hoạch giúp Bronso giảm cân. Cũng may, Bronso bị dị tật bẩm sinh nên ăn uống không quá linh hoạt. Điều này có lợi cho Mike và Megan trong việc giúp đỡ Bronso giảm cân. Hành trình giảm cân của chú mèo béo ú Bronso cũng thường xuyên được cập nhật trên trang Instagram cá nhân. Mike và Megan hy vọng rằng hành trình giảm cân của Bronso sẽ truyền cảm hứng cho mọi người, giúp mọi người có quyết tâm giảm cân, sống lành mạnh hơn. Mời quý vị xem video: Khi mèo trở nên béo mất kiểm soát

Bronso, một chú mèo siêu béo buộc phải giảm cân đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ quá trình giảm cân của mình. Trên trang Instagram, mèo béo ú Bronso có hàng chục ngàn người hâm mộ, theo dõi. Theo thông tin đăng tải, chú mèo Bronso, 4 tuổi, là mèo đực, bị dị tật bẩm sinh ở bàn chân trước. Ngón chân thứ nhất thuộc bàn chân trước của Bronso tương đối dài, giống như ngón tay cái của con người. Đồng thời, ngón này cũng tác biệt hơn so với các ngón khác. Anh Mike Wilson, một người yêu mèo và bạn gái của mình là cô Megan đã nhận nuôi chú mèo Bronso vào tháng 4 năm ngoái, để Bronso sống cùng với hai con mèo khác của họ. Có vẻ như cuộc sống an nhàn, sung sướng đã khiến Bronso tăng cân mất kiểm soát. Chú ta béo đều, bụng to như chiếc trống, gây ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Hầu hết, Bronso chỉ ngồi hoặc nằm, rất ít khi di chuyển nên đã béo lại càng béo thêm. Khi chú ta nặng tới gần 14kg, cơ thể béo ục ịch đã khiến cặp đôi Mike và Megan vô cùng ngạc nhiên, lo lắng. Họ bắt đầu lên kế hoạch giúp Bronso giảm cân. Cũng may, Bronso bị dị tật bẩm sinh nên ăn uống không quá linh hoạt. Điều này có lợi cho Mike và Megan trong việc giúp đỡ Bronso giảm cân. Hành trình giảm cân của chú mèo béo ú Bronso cũng thường xuyên được cập nhật trên trang Instagram cá nhân. Mike và Megan hy vọng rằng hành trình giảm cân của Bronso sẽ truyền cảm hứng cho mọi người, giúp mọi người có quyết tâm giảm cân, sống lành mạnh hơn. Mời quý vị xem video: Khi mèo trở nên béo mất kiểm soát