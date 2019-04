Giải mã những vùng sông, hồ "nổi bần bật" theo cách kỳ quái

Sông Caño Cristales ở Colombia. Vùng sông, hồ kỳ quái này còn được gọi là sông ngũ sắc, cầu vồng nước… Từ tháng 9 đến tháng 11 mỗi năm, con sông mang sắc màu vàng, xanh, xanh lá cây, đen và đỏ, tạo thành khung cảnh tuyệt mỹ. Màu sắc của sông Caño Cristales là do loài thực vật đặc hữu được gọi là macarenia clavigera gây ra. Hồ Retba, Senegal. Hồ này có màu sắc rất lạ thường, độc đáo, tùy vào các thời điểm trong ngày, nước hồ có thể chuyển từ màu tím nhạt sang màu sữa dâu. Màu sắc hồ Retba do loại vi khuẩn ưa mặn vô hại, với tên gọi Dunaliella Salina gây ra. Sông Colorado, Marble Canyon với khung cảnh màu sắc xanh vàng đối lập, vô cùng ấn tượng. Sông Betsiboka ở Madagascar. Màu đỏ diệu vợi của dòng sông gây kinh ngạc cho nhiều người, được cho là do chứa rất nhiều phù sa mà thành.Vùng hồ nước nóng Grand Prismatic Spring ở công viên quốc gia Yellowstone, Wyoming, Mỹ. Đây là hồ nước nóng lớn nhất ở Mỹ và lớn thứ ba trên thế giới. Điểm đặc biệt nhất của nó là những mảng màu sắc nổi bật như màu cam và đỏ, xanh đậm tạo thành khung cảnh hồ huyền ảo. Nguyên nhân là do vi khuẩn sắc tố phát triển trên các thảm vi sinh vật xung quanh hồ. Các hồ nước Travertine, Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ. Những hồ nước nóng ở đây có màu xanh tươi sáng, hình thành trên những lớp tuyết, xếp hình bậc thang, tạo thành cảnh tượng giống như ở thế giới thần tiên. Các hồ nước nóng Travertine được hình thành từ sự lắng đọng của canxi. Nó có sức nóng lên tới khoảng 950 độ C. Sông Hoàng Hà ở Lan Châu, Trung Quốc. Đây là một trong những dòng sông còn được lưu giữ trong tình trạng nguyên sơ nhất của Trung Quốc. Dòng sông có màu nước tím đỏ như trong hình là do phù sa. Sông Uvac chảy qua Serbia, Bosnia và Herzegovina. Dòng sông có nước màu xanh lá cây và uốn lượn quanh co, tạo ra cảnh tượng vô cùng hùng vỹ. Sông Odeleite (hay còn gọi là sông rồng xanh) ở Bồ Đào Nha. Dòng sông uốn lượn trông hệt như một con rồng xanh nên được người Bồ Đào Nha gọi với cái tên như vậy. Nước sông có màu xanh đậm. Hồ bí ngô trong hẻm núi Grand Canyon. Hồ nước nóng này trông giống như một quả bí ngô khổng lồ, có không gian tuyệt đẹp. Theo các nhà nghiên cứu, hồ được hình thành từ một dạng đá vôi đặc biệt. Hồ bí ngô tròn, rộng, thân hồ có màu cam cộng với những vệt màu xanh lá chạy dọc xuống. Nước trong hồ có màu xanh, chảy từ hẻm núi đổ vào miệng hồ, liên tục tràn ra ngoài. Dòng sông đầy tro núi lửa ở Iceland. Những đợt phun khói bụi núi lửa mới ở Iceland là tác nhân hình thành những cảnh quan kỳ quái này. Mây tro bụi vẫn lẩn vẩn trong không khí quanh mặt sông tạo nên hình thù kỳ lạ. Hồ núi lửa Diego de la Haya nằm trong 5 miệng núi lửa của núi Irazú, Costa Rica. Hồ này thay đổi màu sắc tự nhiên từ màu xanh lá cây sáng sang màu ghi, hồng, hay đỏ, phụ thuộc vào loại khí gas được thoát ra từ hoạt động của núi lửa. Ba hồ nước đổi màu trên núi Kelimutu, Vườn quốc gia Kelimutu, Flores, Indonesia. Màu sắc của nước trong hồ thay đổi liên tục theo thời gian và không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Sự thay đổi màu sắc này được cho là do phản ứng hóa học của trữ lượng khoáng sản cùng sự ảnh hưởng của loài sinh vật. Mời quý vị xem video: 13 hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp, gây tò mò nhất

