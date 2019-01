Giải chiến lược săn mồi thông minh của những động vật khó tin

Bạn đừng nghĩ rằng tinh tinh chỉ ngồi ăn chuối cả ngày. Loài động vật này cũng rất mê thịt, thường đưa thịt làm “mồi” trong các cuộc chiến chính trị hay khi muốn gây ấn tượng với con cái. Những cuộc săn lùng của chúng có thể kéo dài đến vài ngày, được “lãnh đạo” bởi một chiến binh lành nghề. Nói đến xảo quyệt, không thể không nhắc đến linh cẩu. Chúng thường săn theo bầy do con cái dẫn đầu, chọn lúc con mồi lơ là để ra tay (đặc biệt là vào ban đêm hoặc khi có bão). Đặc biệt, tim linh cẩu to gấp 2 lần tim sư tử nên chúng là tay chạy đua cực giỏi và kiên trì khi vào cuộc săn. Thường săn mồi đơn độc nhưng đôi khi cá sấu cũng cộng tác với nhau để hạ gục con mồi lớn và chia nhau từng miếng mồi. Chúng có thể kiên nhẫn chờ đợi cả ngày, táp con mồi bằng cú đớp cực mạnh khi con mồi vào đúng tầm và quăng quật nó xung quanh khiến cơ thể nó tan nát. Cá mập, đặc biệt là cá mập trắng là một tay săn mồi siêu hạng trong đại dương bao la. Với cấu tạo cơ thể dạng khí động học và hàm răng khỏe, thính giác siêu nhạy, chúng có thể đánh hơi từ khoảng cách 100m, bơi lội, nhào lộn cực nhanh và vọt lên khỏi mặt nước khiến con mồi bất ngờ. Bạn đừng nghĩ rằng đom đóm là loài hiền lành. Thực chất, chúng lợi dụng việc côn trùng dùng ánh sáng của các ngôi sao để định hướng vào ban đêm để dụ dỗ con mồi. Và khi con mồi đến đủ gần, đom đóm sẽ cuốn nó lại bằng cái xúc tu nhầy nhụa. Như tên gọi của nó, cá voi sát thủ là một kẻ ăn thịt chết chóc, kết hợp giữa kỹ năng đặc biệt và sức mạnh cơ thể kinh khủng. Không chỉ tụ họp thành đàn để săn mồi (đôi khi săn cả cá mập trắng), chúng còn tàn độc tới mức rất thích tra tấn, quăng quật, tát mồi trước khi ăn. Nhện Portia không chỉ có ngoại hình quái đản mà còn tính khí lập dị. Chúng có chiến thuật bắt mồi hết sức thông minh và tinh vi, biết khiêu khích, thử thách và tận dụng sự sai sót của các loài nhện khác và thay đổi chiến thuật, tùy theo phản ứng của từng loài nhện. Nhện cửa sập sống cuộc sống khá ẩn dật. Chúng làm những cái hang ngụy trang có mắc tơ bên ngoài. Sau đó, chúng bỏ hai chân lên dây tơ để kịp thời phát hiện con mồi khi có động và nhanh chóng tấn công con mồi bằng cái răng nanh sắc nhọn của nó. Xét về sức mạnh, sói xám không phải là đối thủ của nhiều con mồi to lớn như bò rừng, tuần lộc, nai sừng. Nhưng chúng có chiến thuật săn mồi rất thông minh, hoạt động bầy đàn, lấy số đông để lấn át đối phương. Chúng rình rập con mồi, rồi chia làm nhiều mũi tấn công, không cho con mồi thoát. Tụ họp với nhau thành từng đàn đông đúc, có khi lên tới 500 con, khi săn mồi, cá heo biết giao tiếp, trao đổi thông tin với nhau, biết cách lùa và dồn con mồi vào chỗ không còn đường thoát. Sau đó, những sát thủ tự nhiên này thay nhau thưởng thức bữa ăn tuyệt hảo của mình. Mời quý vị xem video: Điểm những động vật biết dùng mưu kế cực siêu

